Создали гендерно нейтральный голос для виртуальных помощников

Компания Virtue создала гендерно нейтральный голос, которым могут разговаривать голосовые ассистенты Siri, Alexa и Google Assistant.

Как пишет TechCrunch, к такому шагу агентство прибегло, чтобы помочь бороться с гендерными стереотипами в технологиях.

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Этот голос называется Q. Как известно, голосовые помощники Siri, Alexa, Google Assistant и Cortana имеют женский голос, или же можно заказать мужской.

"Компании продолжают наделять голосовые технологии гендером, чтобы соответствовать сценариям, которые по их мнению, удобны для пользователей. Мужской голос используется обычно для приложений банков или страховых компаний, а женский – для персональных помощников, таких как Alexa и Siri", – говорят разработчики.

Как звучит гендерно нейтральный голос Q

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