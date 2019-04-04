SpaceX впервые испытала "марсианский корабль": фото и видео

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Концепт ракеты SpaceX Starship
Концепт ракеты SpaceX Starship / Фото из открытых источников

Компания SpaceX осуществила первый "привязнный" запуск тестового образца ракеты Starship, который получил название Starhopper. Как предполагается, в будущем тест-ракета будет совершать "прыжки" на высоту 5 километров.

Как сообщает "Лига. Новости", испытательный вариант Starship, носящий название Starhopper, включил двигатель и несколько секунд спаливал метан. Ракета была закреплена на почве, поэтому тест провели без взлета.

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"Starhopper завершил привязанный прыжок. Все системы в норме", – написал в Twitter Илон Маск.

На таком аппарате инженеры отрабатывают технологии взлета, посадки, удержание равновесия и прочее – все в рамках наземных и суборбитальных тестов VTOL.

Тестовый запуск ракеты SpaceX Starhopper – смотрите видео

Орбитальная версия Starship будет намного выше и изящнее представленной, с большим количеством метановых двигателей Raptor, с более толстой оболочкой, гладкой и зеркальной поверхностью, а также с плавно изогнутой носовой секцией.

SpaceX Starhopper
Тест-ракету SpaceX Starhopper испытали

SpaceX Starhopper
SpaceX Starhopper была закреплена на грунте

В ноябре 2018 года Маск заявил, что новая ракета вместе с космическим кораблем будет носить название Starship, а огромная маршевая ступень – Super Heavy. Этот проект предназначен для того, чтобы доставлять людей на Луну и обратно, на Марс и в другие места Солнечной системы.

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Теги: Космос Новости Техно Техно Илон Маск SpaceX
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