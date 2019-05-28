Спутники Маска вызвали тревогу у астрономов: в чем причина

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Спутники Маска вызвали тревогу у астрономов
Спутники Маска вызвали тревогу у астрономов / space.com

Десятки спутников системы Starlink, которые недавно запустила компания Илона Маска SpaceX, могут угрожать исследованиям астрономов. Они предназначены для раздачи высокоскоростного интернета.

Как пишет Science Alert, после того, как спутники поднимутся на орбиту, их нельзя будет заметить невооруженным глазом. При этом они могут помешать наземным астрономическим наблюдением.

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В чем угроза. По словам астронома Алана Даффи из Университета Суинберна в Австралии, спутники, которые сейчас на орбите, уже мешают ученым вести наблюдения, но они разработали способы маскировать их.

Сейчас вокруг Земли вращаются 5162 объекта. При этом вывод на орбиту системы Starlink, которая состоит из 12 тысяч спутников, значительно помешает наблюдению.

"Полное созвездие спутников Starlink, вероятнее всего, будет означать окончание земных наблюдений с помощью микроволновых радиотелескопов, которые способны сканировать небо в поисках слабых радиообъектов", – пояснил Даффи.

Еще одной проблемой является космический мусор. Спутники SapceX – это на 40% больше объектов, чем запустили за последние 60 лет.

Что известно про спутники Маска? 23 мая состоялся первый из многих запланированных запусков Starlink – собственных аппаратов SpaceX. Эти спутники смогут обеспечить интернет-связь на территории всего земного шара с помощью солнечной энергии. Компания к ним хочет запустить в космос еще тысячи таких спутников.

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Теги: Новости Техно Техно Илон Маск SpaceX Космос
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