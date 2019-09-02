ТОП-15 стикеров в Telegram, которые стоит скачать

Telegram позволяет украсить ваши разговоры интересными картинками – стикерами. Кроме уже созданных и популярных наборов вы можете разработать собственные. Как это сделать и где скачать интересные стикеры далее в статье.

Telegram набирает все большую популярность даже в Украине. Поэтому в мессенджере существует немало интересных стикеров с украинскими политиками, новой полицией и известными звездами украинской эстрады.

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Список лучших стикеров Telegram:

1. Meme Police

Стикеры с полицейскими, где можно найти типичный образ полицейского с пончиками.

Скриншот стикерпаку Meme Police

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2. Gus

Это стикеры известного бренда Gus, который стал очень популярным в социальной сети Facebook и в виде стикеров перекочевал в Telegram. Наверное, лучше будет не добавлять скриншот этого стикерпака, ведь он имеет нецензурную лексику.

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3. Adventure Time

Это набор из 24 стикеров для сторонников мультсериала "Время приключений".

Скриншот стикерпака Adventure Time

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4. UkrPolitics

Подборка стикеров с популярными украинскими политиками, от президентов и премьер-министров до молодых народных депутатов.

Скриншот стикерпака UkrPolitics

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5. Comrade Che

Стикерпак, который посвятили известному революционеру и команданте Эрнесто Че Геваре. На изображениях Че достаточно разный: от грозного до романтического.

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Скриншот стикерпака Comrade Che

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6. Cinema Male Heroes

Стикерпак с ключевыми персонажами киноклассики – от "Терминатора" до "Таксиста". В наборе 40 качественно отрисованных стикеров.

Скриншот стикерпака Cinema Male Heroes

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7. Veraoka

Такой колоритный персонаж украинской эстрады как Сердючка также не остался без внимания среди пользователей Telegram.

Скриншот стикерпака Veraoka

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8. Game of Thrones

Стикеры созданы специально для поклонников "Игры престолов". Здесь собраны все колоритные персонажи сериала.

Скриншот стикерпака Game of Thrones

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9. FriendsBySmol

А эти стикеры прибавят в ваш разговор немного героев с одного из самых популярных сериалов "Друзья". В этом стикерпаке 81 изображение популярных героев.

Скриншот стикерпака FriendsBySmol

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10. Симпсоны

Вы поклонник мультсериала "Симпсоны"? Вам нравится неуклюжий Гомер, озорной Барт или умная Лиса? Тогда вам точно понравятся эти стикеры: 48 изображений любимых персонажей внесут колорит в ваше общение с друзьями.

Скриншот стикерпака Симпсоны

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11. Gravity Falls

А здесь представлены 28 стикеров с изображением героев мультсериала "Гравити Фолс".

Скриншот стикерпака Gravity Falls

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12. The cat Jazz

Забавный Кот Джаз, также известный как blinikot появился на просторах Telegram. В наборе представлено 22 стикера с котиком.

Скриншот стикерпака The cat Jazz

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13. Meme_pack

Набор из 99 стикеров включил в себя, пожалуй, все самые популярные мемы с известными актерами и интернет-персонажами.

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Скриншот стикерпака Meme_pack

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14. AnimalPhotoEmoji

Стикерпак с 28 смешными изображениями питомцев должен заменить стандартные емодзи.

Скриншот стикерпака AnimalPhotoEmoji

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15. TCA

74 стикера с милыми животными. Фотографии дополнены фразами, которые, по мнению авторов стикерпака, соответствуют эмоциям воспитанников.

Скриншот стикерпака ТСА

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Как сделать собственные стикеры в Telegram:

Стикеры можно создавать в десктопной версии Telegram, соответственно на любых устройствах. Главное требование: заранее приготовить соответствующее изображение, размером 512 x 512 пикселей, в формате png. При желании, проявите творчество и чувство юмора, используя фотошоп или любой графический редактор.

Подготовив изображения, добавьте бот @Stickers и следуйте инструкции.

Создайте свой стикерпак, нажав на команду /newpack, введите название пака на английском языке. Добавьте стикер, нажав команду addsticker. Отправьте боту эмоцию, которую будет отражать ваш стикер, затем прикрепите файлом созданное изображение и введите команду /publish. Бот попросит ввести название будущей ссылки на созданный пакет стикеров. Перейдите по созданной ссылке и добавьте свой личный пакет стикеров.

Приятного пользования!

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