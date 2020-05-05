Суперлуна в мае: когда и где увидеть цветочную Луну

7 мая появится последняя в 2020 году Суперлуна. Это явление еще называют цветочной Луной, ведь в этот период начинают активно цвести весенние цветы.

Как ранее писал 24 канал, самым большим месяцем в году спутник был в апреле. Тогда мы сообщали о так называемой розовой Суперлуне. И хоть Суперлуна в мае будет не такой большой, но не менее зрелищной.

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Когда смотреть

Восхождение майской суперлуны начнется в первой половине 7 мая. По киевскому времени максимально сблизится с Землей в 13:45. Поэтому в этот период Суперлуну разглядеть будет сложно. И как говорят эксперты, это явление будет длиться еще некоторое время, поэтому даже вечером будет на что посмотреть.

Это последняя Суперлуна в этом году. В следующий раз, когда Луна максимально приблизится к Земле, а в полной фазе 0 это будет 27 апреля 2021 года, тогда можно будет наблюдать розовую Суперлуну.

Что такое Суперлуна? Это астрономическое явление, когда Луна переходит в стадию полной, при этом спутник находится в ближайшей точке к Земле на своей орбите. Дело в том, что Луна имеет эллиптическую орбиту, по которой она вращается вокруг нашей планеты. Благодаря этому с Земли иногда наблюдается больший размер лунного диска, чем обычно. Но стоит добавить, что сближение не столь существенное, но в небе это может показаться более большим и ярким.

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