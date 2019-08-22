Техногиганты объединились ради безопасности данных пользователей

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Техногиганты объединились ради безопасности данных пользователей
Техногиганты объединились ради безопасности данных пользователей / unsplash

Google, Intel, Microsoft и еще семь других компаний создали консорциум по защите информации Confidential Computing Consortium (CCC). Технологические гиганты убеждены, что данные клиентов должны надежно шифроваться и защищаться на постоянной основе, даже во время их использования.

Что известно о консорциуме? Как сообщает Engadget, для обеспечения полноценной конфиденциальности участники консорциума разработают технологию с открытым исходным кодом, которая будет обеспечивать полноценную и постоянную защиту информации.

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По имеющимся сведениям, Microsoft намерена разрабатывать программное обеспечение для безопасной среды исполнения, а Intel обеспечит защиту кода на аппаратном уровне.

Кроме того, консорциум намерен использовать инструмент Red Hat, способный абстрагировать защищенные среды до уровня, что позволяет создавать и запускать частные "бессерверные" приложения. Возглавит CCC некоммерческая организация Linux Foundation.

Что от этого получат пользователи? В конечном итоге участники консорциума намерены сделать так, чтобы пользовательские данные всегда были в зашифрованном виде и ограничены для доступа посторонним лицам.

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Теги: Новости Техно Техно IT-бизнес Google Microsoft Intel хакеры Кибербезопасность
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