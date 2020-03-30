Tesla планирует построить еще одну систему хранения энергии – на Гавайях

Компания Tesla намерена участвовать в тендере на строительство одной из крупнейших систем хранения энергии в мире, которую планируют разместить на одном из островов штата Гавайи. Компания предлагает установить 224 промышленных батареи Megapack вместимостью по 3 МВт/час. Это хранилище будет в 8 раз больше, чем станция Hornsdale, построенная Tesla в Южной Австралии в 2017 году.

Промышленные аккумуляторы Megapack были выпущены компанией в середине прошлого года и остаются самым масштабным решением для хранения энергии. Эта простая в установке батарея емкостью 3 МВт/ч, которая поставляется с инвертором на 1,5 МВт, изначально не была хитом продаж, но после рекламы через свой блог в Twitter Илону Маску поступили предложения о строительстве крупных хранилищ на Аляске и в Калифорнии.

К теме Tesla начинает строительство гигантской системы хранения энергии

Недавно стало известно об участии Tesla в тендере на строительство системы хранения энергии для Hawaiian Electric, крупнейшей электростанции Гавайев, на острове Оаху. Цель проекта – обеспечить альтернативу пиковых станций на ископаемом топливе, которые используются в период повышенной нагрузки на энергосеть.

Самая мощная станция хранения энергии

Учитывая планируемую емкость станции – 810 МВт/ч – этот проект станет одним из крупнейших в мире, сообщает Electrek. Для сравнения, это в шесть раз больше, чем построенное Маском хранилище Hornsdale в Южной Австралии.

Кроме батарей победитель тендера обязуется установить инверторы и трансформаторы, построить бетонные площадки, проложить подземные кабели и кабельные тоннели, поставить и настроить распределительную аппаратуру и другое электричество.

Кроме Megapack в Tesla в ассортименте более скромный промышленный аккумулятор Powerpack и домашний вариант Powerwall.

Еще большим проектом должна стать система хранения в округе Монтерей штата Калифорния на 1200 МВт/ч. Аккумуляторы Tesla будут построены на переоборудованной газовой электростанции – 449 штук Megapack. Главной задачей установки будет накопление энергии ветра и солнца.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно