24 Канал Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more

Трамп обиделся на Twitter и угрожает закрыть соцсети

- Читати новину українською
Дональд Трамп
Дональд Трамп / Getty Images

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести жесткое регулирование или вообще закрыть компании, являющиеся владельцами соцсетей. Это произошло после того, как Twitter впервые в истории промаркировал серию твитов президента США призывом проверить достоверность утверждений.

"Get the facts" – именно такую отметку под твитами Трампа оставил Twitter. Это возмутило президента Соединенных Штатов и он пригрозил жесткими мерами по контролю соцсетей или же их полным закрытием.

До тех Twitter "не выдержал": пост Трампа о выборах промаркировали как фейк

Что именно не понравилось Twitter

Предупреждение появилось под постом Трампа о том, что почтовое голосование может привести к масштабным фальсификациям.


Один из твитов под которым соцсеть разместила отметку / Скриншот

Реакция Трампа

Трамп в связи с этим заявил, что компания действовала с политическим предубеждением.

Республиканцы чувствуют, что платформы социальных медиа полностью приглушают консервативные голоса. Мы будем строго регулировать их деятельность или закроем их, не позволяя этому случиться. Мы видели, что они пытались сделать, и не смогли, в 2016 году. Мы не можем допустить, чтобы усложненная версия этого произошло снова,
– написал американский лидер.

Интересно Радикальный подход: Twitter разрешил рабочим постоянно работать из дома

Что ответили владельцы соцсетей

Сейчас компании-соцсети Twitter и Facebook никак не прокомментировали угрозы Трампа о возможных "жестких мерах" или вообще их полном закрытии.

Стоит отметить, что ранее Twitter неоднократно обвиняли в том, что компания никоим образом не вмешивается в контент пользователей, чем и способствует распространению дезинформации.

 

Автор: Михаил Года
Теги: Техно Новости Техно Интернет Дональд Трамп Соцсети Twitter
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Исторический запуск корабля Crew Dragon: все о проекте NASA и SpaceX и полете на МКС
25 мая , 15:22 Исторический запуск корабля Crew Dragon: все о проекте NASA и SpaceX и полете на МКС
Михайло Года
Как раздать интернет с телефона на компьютер: инструкция
21 мая , 17:06 Как раздать интернет с телефона на компьютер: инструкция
Михайло Года
Обзор OPPO Find X2: уникальные особенности премиального смартфона
19 мая , 21:36 Обзор OPPO Find X2: уникальные особенности премиального смартфона
Анастасія Можаровська