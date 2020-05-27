Трамп обиделся на Twitter и угрожает закрыть соцсети

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести жесткое регулирование или вообще закрыть компании, являющиеся владельцами соцсетей. Это произошло после того, как Twitter впервые в истории промаркировал серию твитов президента США призывом проверить достоверность утверждений.

"Get the facts" – именно такую отметку под твитами Трампа оставил Twitter. Это возмутило президента Соединенных Штатов и он пригрозил жесткими мерами по контролю соцсетей или же их полным закрытием.

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Что именно не понравилось Twitter

Предупреждение появилось под постом Трампа о том, что почтовое голосование может привести к масштабным фальсификациям.



Один из твитов под которым соцсеть разместила отметку / Скриншот

Реакция Трампа

Трамп в связи с этим заявил, что компания действовала с политическим предубеждением.

Республиканцы чувствуют, что платформы социальных медиа полностью приглушают консервативные голоса. Мы будем строго регулировать их деятельность или закроем их, не позволяя этому случиться. Мы видели, что они пытались сделать, и не смогли, в 2016 году. Мы не можем допустить, чтобы усложненная версия этого произошло снова,

– написал американский лидер.

Republicans feel that Social Media Platforms totally silence conservatives voices. We will strongly regulate, or close them down, before we can ever allow this to happen. We saw what they attempted to do, and failed, in 2016. We can’t let a more sophisticated version of that.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2020

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Что ответили владельцы соцсетей

Сейчас компании-соцсети Twitter и Facebook никак не прокомментировали угрозы Трампа о возможных "жестких мерах" или вообще их полном закрытии.

Стоит отметить, что ранее Twitter неоднократно обвиняли в том, что компания никоим образом не вмешивается в контент пользователей, чем и способствует распространению дезинформации.