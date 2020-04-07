Удаленная работа: чем недовольны украинские IT-специалисты

После введения в Украине карантина большинство украинских IT-компаний перевели работников на удаленную работу. Как свидетельствует опрос, проведенный порталом dou.ua, больше всего работникам не хватает коммуникации с коллегами, также почти 20% признались, что работают дома не так продуктивно, как в офисе.

Опрос dou.ua показывает, что 30% респондентов рассказали, что их компании уже начали терять клиентов или проекты.

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Что не нравится

Как рассказали IT-шники, полностью удовлетворены работой из дома лишь 22% респондентов. А более четверти специалистов такой формат работы не по душе.

Больше всего недовольны дистанционной работой HR-ы и рекрутеры - 20% мечтают вернуться в офис. Далее следуют менеджеры проектов и топ-менеджеры – 14-15% хотят вернуться к офисной работе.

Основной проблемой удаленной работы называют недостаток коммуникации с коллегами.



Что не нравится в удаленной работе / dou.ua

На втором месте переработки – 31% рассказал, что во время удаленной работы работают значительно больше, чем в офисе. Кроме того, почти 12% респондентов отметили, что начинают рабочий день раньше, чем в офисе, а завершают – позже.

Еще одна проблема, на которую жалуются работники, это отвлечение семьи. Особенно, если в семье есть дети. В целом дети и родственники мешают работать 26% респондентов.

Каков позитив

При этом работники заметили, что удаленная работа позволяет экономить время на дорогу в офис. Так, 37% ІТ-специалистов указали, что сейчас у них появилось больше свободного времени.



Преимущества дистанционной работы / dou.ua

Также респонденты чувствуют себя дома безопаснее – 60% считают, что дома меньше вероятность заболеть. Интересно, что 24% опрошенных наоборот говорят, что именно дома более продуктивны.

Опрос проводился почти месяц. В нем приняло участие 6 888 респондентов.

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