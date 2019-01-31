Украинцы представили смарт-розетку, считающую электроэнергию

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Умная розетка Socker
Умная розетка Socker / ajax.systems

Украинская компания AJAX презентовала интересную новинку – умную розетку Socket. Устройство может работать с другими смарт-устройствами в раках "умного" дома.

Как сказано  на сайте компании, Socket изготовлена в пластиковом корпусе со светодиодным кольцом и имеет компанктий размер.

Она совместима с евророзетками, удлинителями и тройниками популярных производителей. Также, производители заверили, что умная розетка имеет защиту от перегорания, короткого замыкания.

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Что «умного» умеет Socket. Розетка может подсчитать энергопотребление подключаемой техники. Устройство можно синхронизировать через специальное приложение и управлять с помощью смартфона, например, включать или выключать подключенные устройства.

Смарт-розетка Socket уже поступила в продажу с ценником 1100 гривен.

Socket

Розеткой можно управлять с помощью смартфона

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Теги: Техно Гаджеты
Источник: Техно
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