Украино-американская Firefly Aerospace отправит груз от Spaceflight на ракете Firefly Alpha

Аэрокосмическая компания Firefly Aerospace, которая разрабатывает ракеты-носители для запуска грузов в космос, 22 апреля объявила о подписании соглашения со Spaceflight, ведущей компанией по управлению полезной нагрузкой.

Об этом 24 каналу сообщили в украинском офисе компании Firefly Aerospace.

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Детали соглашения

Согласно договору, Spaceflight обеспечит большую часть полезной нагрузки на борту ракеты-носителя Firefly Alpha, пуск которой запланирован в 2021 году с авиабазы военно-воздушных сил США Ванденберг, в Калифорнии.

Во время полета Spaceflight будет отвечать за логистику груза: управлять, интегрировать и развертывать его на орбите. Ракета Firefly Alpha может вывести на солнечно-синхронную орбиту 630 килограммов груза. В частности Spaceflight также предоставит дополнительную полезную нагрузку для других миссий Alpha, чтобы максимально эффективно использовать мощность ракеты-носителя во время пусков.

Информация о первом запуске ракеты Firefly Alpha

Запланированный на лето 2020 года первый запуск ракеты-носителя Firefly Alpha перенесли на несколько месяцев из-за задержки с получением компонентов от поставщиков, связанной с пандемией COVID-19. Ожидается, что запуск состоится во второй половине 2020 года.

Что известно о Firefly Aerospace? Главным инвестором Firefly Aerospace является венчурный фонд Noosphere Venture Partners, управляющим партнером которого является украинский бизнесмен Макс Поляков. Штаб-квартира Firefly находится в Остине, штат Техас. Также компания имеет R&D-центр в Днепре, в котором побывал 24 канал. Детали о визите читайте здесь.



Компания сотрудничает с NASA, военно-воздушными силами США, Aerojet Rocketdyne и другими. Firefly входит в ТОП перспективных космических компаний по версии Bloomberg, а популярное американское издание SpaceNews назвало Firefly Aerospace "прорывом года".

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