Украинский стартап получил миллион евро от Еврокомиссии

Стартап SolarGaps получил грант от Еврокомиссии на миллион евро. Проект предусматривает разработку умных жалюзи, которые могут генерировать солнечную электроэнергию. Грант украинцы получили в рамках программы Horizon 2020 SME Instrument.

Как пишет AIN.ua, одного квадратного метра таких жалюзи хватит для того, чтобы зарядить 3 ноутбука или 30 светодиодных лампочек.

По словам операционного директора SolarGaps Юрия Цвиркуна, SolarGaps стал первым украинским стартапом, который получил финансирование от Horizon 2020 во второй фазе после введения дополнительного этапа интервью в Брюсселе (ранее 1,2 млн евро от ЕС также получил украинский проект Polyteda Cloud).

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"Мы попали в 5% европейских стартапов, которым удалось получить средства от Horizon 2020. Для нас это большое и важное достижение – не каждый день стартапу дают миллион евро безвозвратных средств на развитие", – рассказал Цвиркун.

На что потратят грант. Эти средства SolarGaps планирует привлечь для доработки своего продукта и подготовить его к выходу на рынок. Стартап заявил, что уже получил сертификацию в Евросоюзе для b2c-продукта и через месяц начнет продажи в странах ЕС.

Кстати, как отметил основатель стартапа Евгений Эрик, для получения гранта команда выполнила несколько серьезных условий.

"Во-первых, мы доработали продукт до так называемой предмассовой стадии. Во-вторых – получили непосредственно сертификацию в ЕС. Наконец, показали, как наше решение применяется на деле".

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