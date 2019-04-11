Украинский стартап получил миллион евро от Еврокомиссии

19 Читати новину українською
Стартап SolarGaps
Стартап SolarGaps / espreso.tv

Стартап SolarGaps получил грант от Еврокомиссии на миллион евро. Проект предусматривает разработку умных жалюзи, которые могут генерировать солнечную электроэнергию. Грант украинцы получили в рамках программы Horizon 2020 SME Instrument.

Как пишет AIN.ua, одного квадратного метра таких жалюзи хватит для того, чтобы зарядить 3 ноутбука или 30 светодиодных лампочек.

По словам операционного директора SolarGaps Юрия Цвиркуна, SolarGaps стал первым украинским стартапом, который получил финансирование от Horizon 2020 во второй фазе после введения дополнительного этапа интервью в Брюсселе (ранее 1,2 млн евро от ЕС также получил украинский проект Polyteda Cloud).

Читайте также: Будущее уже здесь: техно-прогнозы на 2019 год в Украине

"Мы попали в 5% европейских стартапов, которым удалось получить средства от Horizon 2020. Для нас это большое и важное достижение – не каждый день стартапу дают миллион евро безвозвратных средств на развитие", – рассказал Цвиркун.

На что потратят грант. Эти средства SolarGaps планирует привлечь для доработки своего продукта и подготовить его к выходу на рынок. Стартап заявил, что уже получил сертификацию в Евросоюзе для b2c-продукта и через месяц начнет продажи в странах ЕС.

Кстати, как отметил основатель стартапа Евгений Эрик, для получения гранта команда выполнила несколько серьезных условий.

"Во-первых, мы доработали продукт до так называемой предмассовой стадии. Во-вторых – получили непосредственно сертификацию в ЕС. Наконец, показали, как наше решение применяется на деле".

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
В Раде начались переговоры о коалиции под Зеленского, – СМИ
сегодня
1085
Теги: Новости Техно Техно IT-бизнес
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
System Shock Remake: старая игра на новый лад
9 апреля 16:07 System Shock Remake: старая игра на новый лад
55
Электросамокат для города: почему растет популярность этого вида транспорта
9 апреля 14:25 Электросамокат для города: почему растет популярность этого вида транспорта
Ірина Полицька 951
Будущее уже здесь: техно-прогнозы на 2019 год в Украине
7 апреля 22:04 Будущее уже здесь: техно-прогнозы на 2019 год в Украине
Яніна Ткачук 755
Как компания Apple смогла стать успешной
6 апреля 22:00 Как компания Apple смогла стать успешной
Олена Кандяк 285
Мобильные телефоны в Украине: от президента до народа, от 1 кг – до 100 граммов
3 апреля 21:03 Мобильные телефоны в Украине: от президента до народа, от 1 кг – до 100 граммов
Женя Котик 1357
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук