Отныне украинские студенты смогут использовать цифровой студбилет из приложения Дия во время посадки в поезд. Цифровой документ полноценно заменит пластиковый оригинал, кроме того он так же позволяет путешествовать на поезде со скидкой 50%.

Укрзализныця отмечает, что цифровой студенческий имеет такие же преимущества, как и пластиковый оригинал: идентифицирует лицо, подтверждает статус студента и предоставляет скидки. Льготный проезд предоставляется студентам ВУЗОВ I-IV уровней аккредитации и ученикам профессионально-технических учебных заведений.

Важно Цифровой студенческий: сколько им пользуются и где скачать

Что позволяет сделать Е-студенческий

Путешествовать со скидками С Е-студенческим можно в:

общих и плацкартных вагонах,

вагонах 2-3 класса всех категорий междугородного сообщения,

всех вагонах региональных поездов,

поездах пригородного сообщения.

Однако при проезде в вагонах высшей категории типа СВ, купе и в вагонах 1-го класса, кроме поездов категории "Региональный поезд", для студентов установлена полная стоимость билета.

Е-студенческий доступен в сервисе Дия. Приложение можно скачать по ссылке. Если вы уже установили это приложение на своем смартфоне, то необходимо лишь обновить его.

Другие документы, которые принимает Укрзализныця

В целом Укрзализныця принимает уже четыре цифровых документа в Дия: ID-карту, заграничный биометрический паспорт, водительское удостоверение и студенческий билет.