Утечка данных в Facebook: доступными стали 419 миллионов номеров телефонов

92 Читати новину українською
Утечка данных в Facebook
Утечка данных в Facebook / unsplash.com

Специалисты снова обнаружили базу данных пользователей Facebook на незащищенном сервере. В ней 419 миллионов профилей, где указаны номера телефонов, идентификаторы, даты рождения и другая информация.

Базу обнаружил эксперт по безопасности Санья Джейн, передает TechCrunch.

Интересно: Facebook тоже хочет отказаться от лайков

Среди профилей 133 миллиона записей об американцах, 18 миллионов записей о британцах и более 50 миллионов записей о вьетнамцах.

Что говорят в Facebook? В соцсети уже отреагировали на информацию об утечке. Там уверяют, что информация в базе устарела.

"Это старая база данных. Вероятно, утечка произошла до внесения прошлогодних изменений, когда мы исключили возможность добавлять друзей по номеру телефона. Сейчас данные удалены. Мы не нашли доказательств, что кого-то из пострадавших взломали", – заверили в соцсети.

Витік даних у Facebook: доступними стали 419 мільйонів номерів телефонів
Утечка данных в Facebook

При этом журналисты говорят, что номера актуальны, так как они смогли найти номер знакомого профиля, а исследователь даже увидел номера знаменитостей.

Что еще известно о скандалах с Facebook. Одним из громких скандалов стала утечка в открытый доступ более 540 миллионов записей пользователей. Данные пользователей были доступны на других платформах и в облачном хранилище Amazon.

Но чуть ли не самым скандальным было дело, в котором компанию обвинили в содействии вмешательству в выборы в США. В марте 2018 Facebook обвинили в утечке данных 50 миллионов пользователей. CEO Facebook Марка Цукерберга привлекли в качестве свидетеля по делу о возможном российском вмешательстве в выборы в США в 2016 году.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Где погулять во Львове: небанальные места города Льва, которые вас удивят
сегодня
36946
Теги: Новости Техно Техно Facebook Интернет
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как выбрать принтер для дома: полезные советы
сегодня 19:05 Как выбрать принтер для дома: полезные советы
46
Sony Xperia 5: компактный флагман представили официально на IFA 2019
сегодня 16:29 Sony Xperia 5: компактный флагман представили официально на IFA 2019
129
Лучшие смартфоны августа – рейтинг Техно 24
4 сентября 21:16 Лучшие смартфоны августа – рейтинг Техно 24
417
Что такое чарджбек или как вернуть деньги после обмана в интернете
4 сентября 13:55 Что такое чарджбек или как вернуть деньги после обмана в интернете
130
Как удалить свой профиль в Facebook: пошаговая инструкция
3 сентября 09:08 Как удалить свой профиль в Facebook: пошаговая инструкция
Олена Кандяк 793
Новости
Больше новостей
Залиште відгук