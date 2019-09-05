Утечка данных в Facebook: доступными стали 419 миллионов номеров телефонов

Специалисты снова обнаружили базу данных пользователей Facebook на незащищенном сервере. В ней 419 миллионов профилей, где указаны номера телефонов, идентификаторы, даты рождения и другая информация.

Базу обнаружил эксперт по безопасности Санья Джейн, передает TechCrunch.

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Среди профилей 133 миллиона записей об американцах, 18 миллионов записей о британцах и более 50 миллионов записей о вьетнамцах.

Что говорят в Facebook? В соцсети уже отреагировали на информацию об утечке. Там уверяют, что информация в базе устарела.

"Это старая база данных. Вероятно, утечка произошла до внесения прошлогодних изменений, когда мы исключили возможность добавлять друзей по номеру телефона. Сейчас данные удалены. Мы не нашли доказательств, что кого-то из пострадавших взломали", – заверили в соцсети.



Утечка данных в Facebook

При этом журналисты говорят, что номера актуальны, так как они смогли найти номер знакомого профиля, а исследователь даже увидел номера знаменитостей.

Что еще известно о скандалах с Facebook. Одним из громких скандалов стала утечка в открытый доступ более 540 миллионов записей пользователей. Данные пользователей были доступны на других платформах и в облачном хранилище Amazon.

Но чуть ли не самым скандальным было дело, в котором компанию обвинили в содействии вмешательству в выборы в США. В марте 2018 Facebook обвинили в утечке данных 50 миллионов пользователей. CEO Facebook Марка Цукерберга привлекли в качестве свидетеля по делу о возможном российском вмешательстве в выборы в США в 2016 году.

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