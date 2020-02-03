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В "Google Картах" обнаружили необычную уязвимость: как это удалось сделать

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В "Google Картах" обнаружили уязвимость / Unsplash

Одна из популярных функций современных смартфонов – отслеживание дорожных пробок через картографические сервисы. Однако, как оказалось, работа таких систем не совершенна и чувствительна к "взломам".

Как удалось "сломать" сервис Google

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Именно это удалось доказать одному из пользователей благодаря десяткам смартфонов и собственной изобретательности, сообщает 9to5google.

Для своего эксперимента "хакер" просто сложил 99 смартфонов в небольшую тележку, предварительно запустив на каждом из них приложение "Google Карты". Затем он начал перемещаться по пустой дороге, на которой в момент проведения эксперимента не было ни одной машины. Параллельно с прогулкой энтузиаст отслеживал свое перемещение на дисплее своего гаджета в той же программе.

Как сломать Google Карты – смотрите видео

Распознав 99 устройств как такое же количество пользователей, сервис практически мгновенно стал менять состояние загруженности дороги, изменив его цвет с зеленого (свободный трафик) на бордовый (полностью забитая дорога).

Наличие большого количества активных устройств в одной точке и невысокая скорость перемещения дали сигнал сервису о наличии пробки, хотя на деле ситуация не изменилась.

По словам энтузиаста, в теории с помощью данного или подобного метода можно "сломать" городской трафик, перенаправляя автомобили в объезд пустой дороги.

Что об этом говорит Google

В Google такую необычную "уязвимость" фирменного картографического сервиса пока не прокомментировали.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Google хакеры Новости Техно Техно Интернет
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