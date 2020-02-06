В органах госвласти появится новая должность CDTO, – Гончарук

На презентации приложения "Дия", которое предусматривает диджитализацию государственных услуг, премьер Алексей Гончарук подчеркнул, что вскоре все органы государственной власти подвергнутся изменениям. В частности, планируют ввести новую должность – CDTO.

В четверг, 6 февраля, во время официальной презентации сервиса "Дия" премьер подчеркнул, что каждый орган государственной власти должен получить человека, который будет ответственен за цифровую трансформацию. В частности, в планах правительства ввести должность CDTO (Chief Digital Transformation Officer).

По теме: Когда заработает цифровой паспорт: Зеленский назвал сроки

Что это за должность

CDTO – это одна из высших административных должностей организации, которая отвечает за цифровую стратегию. Инициатор или руководитель единой политики цифровой трансформации или цифрового развития организации. Он обеспечивает управление реализацией проектов по цифровой трансформации и координацию с проектами других организаций экосистемы, и с государственными цифровыми платформами и проектами.

Мы намерены выдавать вам каждую неделю новые решения. Для этого нужна структура. Это означает, что в каждом министерстве, в каждом органе государственной власти должен быть человек, ответственный за цифровизацию – CDTO. Это принцип, которого мы будем придерживаться, и в ближайшее время это будет реализовано в каждом органе государственной власти,

– отметил премьер.

Что известно о приложении "Дия"

Это мобильное приложение, созданное в рамках проекта диджитализации государственных процессов. Это предполагает устранение звена "человек – человек" при предоставлении госуслуг. В идеале государство в смартфоне – это возможность получить любую государственную услугу, просто взяв в руки свой смартфон. В планах проекта – каждый украинец будет иметь личный кабинет жителя и сможет отслеживать все данные, которые государство имеет о нем.

Онлайн-трансляция презентации приложения "Дия" - смотрите видео

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно