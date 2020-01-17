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В Раде увидели "двойника" Илона Маска: фото

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Нардеп, похожий на Илона Маска / Фото/Александр Глущенко

В Верховной Раде заметили мужчину, внешне очень похожего на известного американского миллиардера Илона Маска. На самом же деле это нардеп Сергей Колебошин.

Фото с "двойником" Маска обнародовал Александр Глущенко.

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"Пока вы все дружно увольняете премьера Алексея Гончарука, в Раде замечен Илон Маск", – написал Глущенко.

На самом же деле это заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций, член фракции "Слуга народа" Сергей Колебошин.

Надо заметить, что в профиль нардеп действительно очень напоминает известного миллиардера. Однако, если взглянуть на обоих мужчин в анфас, то можно найти немало отличий.

Александр Глущенко и Илон Маск. Как думаете, они похожи?

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Техно Новости Техно Илон Маск Интернет
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