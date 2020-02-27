В России собираются оштрафовать Google

Компании Google грозит штраф за нарушение рекламного законодательства. Говорится о неправомерном размещении рекламы, которым Google якобы нарушила законы России.

Детали

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Как пояснили в Федеральном антимонопольном ведомстве, на сайте поисковика была размещена реклама компании AB Innovations, которая предлагала выгодно инвестировать деньги, не имея необходимой лицензии на это, рассказывает IXBT.

Поэтому, еще 19 февраля 2020 года комиссия ФАС России признала Google виновной в нарушении требований закона о рекламе. Реклама AB Innovations распространялась на сайте google.com в августе 2019 года. Она сообщала о доходе от инвестиций и содержала ссылки для перехода на сайт AB Innovations. При этом у самой компании отсутствовала лицензия на осуществление финансовой деятельности.

Какой штраф грозит Google

Поисковику, как распространителю рекламы выдано предписание об устранении нарушения, а материалы рассмотрения переданы для возбуждения дела об административном правонарушении. Теперь Google грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей (примерно от 1500 до 7600 долларов).

К слову, это не первое похожее дело. Недавно российский суд оштрафовал Twitter из-за отказа локализовать данные россиян. Размер штрафа составил 4 миллиона рублей (60 820 долларов).

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