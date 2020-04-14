В Twitter случился массовый сбой: уже второй раз за последние два дня

В социальной сети Twitter случился второй масштабный сбой за последние два дня. В ночь с 13 на 14 апреля пользователи соцсети столкнулись с серьезной проблемой в работе сервиса.

Как показывает ресурс DownDetector, который занимается отслеживанием глобальных проблем в работе популярных ресурсов, серьезные проблемы с соцсетью возникали у пользователей из таких стран:

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США

Германия

Франция

Германия

Япония

Украину этот сбой практически не задел. Незначительные трудности с работой Twitter могли возникнуть только у киевлян.



Где не работал Twitter / Скриншот

Что не работало

Как показывает DownDetector, 62% пользователей жаловались на некорректную работу веб-версии Twitter. Еще 21% пострадавших заявили об ошибках в приложении Twitter для ОС Android. Еще 15% пользователей сказали о сбое в версии для iOS.

В частности, пользователи указывали на проблемы с авторизацией, а также на ошибки в работе программы.

Кстати, это уже второй крупный сбой Twitter за последние двое суток. 12 апреля пользователи также говорили о похожих проблемах с соцсетью. По состоянию на 11:30 14 апреля количество жалоб существенно снизилось.

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