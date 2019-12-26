В Украине запускают онлайн-кинотеатр Takflix с отечественными фильмами

В Украине заработает стриминговая платформа для легального просмотра нового украинского кино. Онлай-кинотеатр имеет название Takflix.com. Первую половину года проект будет работать в тестовом режиме.

Об этом пишет the-village.com.ua. Пока кинотеатр будет выпускать один фильм в месяц. Отбором фильмов будет заниматься команда.

Как пояснили авторы Takflix.com они запускают платформу, чтобы украинские фильмы были легально доступны онлайн в любой точке планеты в любое время.

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Что можно будет посмотреть

Первым фильмом на сервисе станет антиутопия "2020: Безлюдна країна" Корнея Грицюка.

В сюжете говорится об Украине в 2020 году. После внедрения безвиза из страны выехали все жители. Дома остались всего восемь человек: модель, инженер, бухгалтер, айтишник, блогер, князь, китаец-разведчик и сепаратист.

Одну из главных ролей (президента) здесь сыграл украинский журналист и ведущий Андрей Куликов.



Takflix.com запускают 1 января

Дата запуска и расценки

Сервис должен заработать 1 января 2020 года. Цена онлайн-билета составит 50 гривен.

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