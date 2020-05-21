Вакансия в Facebook: ищут Market Specialist для Украины
Корпорация Facebook запустила интересную вакансию. В компании ищут специалиста по украинскому рынку. Правда, офис в Киеве открывать не планируют, этот специалист будет работать из офиса в Дублине в Ирландии.
Про нову вакансію розповіла менеджерка Facebook в Україні Катерина Крук. Вона додала, що українська команда у корпорації росте, що не може не тішити.
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Кого шукають
Серед вимог, які вказані в описі до вакансії, можна виокремити такі:
- 2 або більше років досвіду у цій сфері.
- Вільне володіння українською мовою, а також знання нашої культури;
- Англійська (письмова та усна) на високому рівні;
- Володіння російською мовою є бажаною, але не обов'язковою вимогою;
- Ступінь бакалавра або магістра.
- Досвід комунікації з різними аудиторіями;
- Бажано знати про роботу з даними в Excel і SQL;
- Досвід роботи з інструментами візуалізації, такими як Tableau;
- Вільне володіння російською мовою;
- Досвід поліпшення процесів або управління проєктами.
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Чим буде займатись
Крук також навела кілька обов'язків та завдань, бо буде виконувати потенційний менеджер:
- Вирішувати проблеми з обліковими записами користувачів;
- Перевіряти контент щодо порушення правил спільноти.
- Пропозиція і реалізація рішень, які допоможуть поліпшити підтримку українських користувачів.
Хто така Катерина Крук? Це керівниця з публічної політики щодо України у соцмережі Facebook. Цю вакансію компанія відкрила влітку 2019 року. Крук працює із варшавського офісу.
Катерина Крук також є відомою експерткою з питань інформаційного простору. Вона часто виступає спікеркою популярних конференцій щодо дезінформації.