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Вакансия в Facebook: ищут Market Specialist для Украины

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Цікава вакансія у Facebook
Цікава вакансія у Facebook / goodfon

Корпорация Facebook запустила интересную вакансию. В компании ищут специалиста по украинскому рынку. Правда, офис в Киеве открывать не планируют, этот специалист будет работать из офиса в Дублине в Ирландии.

Про нову вакансію розповіла менеджерка Facebook в Україні Катерина Крук. Вона додала, що українська команда у корпорації росте, що не може не тішити.

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Кого шукають

Серед вимог, які вказані в описі до вакансії, можна виокремити такі:

  • 2 або більше років досвіду у цій сфері.
  • Вільне володіння українською мовою, а також знання нашої культури;
  • Англійська (письмова та усна) на високому рівні;
  • Володіння російською мовою є бажаною, але не обов'язковою вимогою;
  • Ступінь бакалавра або магістра.
  • Досвід комунікації з різними аудиторіями;
  • Бажано знати про роботу з даними в Excel і SQL;
  • Досвід роботи з інструментами візуалізації, такими як Tableau;
  • Вільне володіння російською мовою;
  • Досвід поліпшення процесів або управління проєктами.

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Чим буде займатись

Крук також навела кілька обов'язків та завдань, бо буде виконувати потенційний менеджер:

  • Вирішувати проблеми з обліковими записами користувачів;
  • Перевіряти контент щодо порушення правил спільноти.
  • Пропозиція і реалізація рішень, які допоможуть поліпшити підтримку українських користувачів.

Хто така Катерина Крук? Це керівниця з публічної політики щодо України у соцмережі Facebook. Цю вакансію компанія відкрила влітку 2019 року. Крук працює із варшавського офісу.

Катерина Крук також є відомою експерткою з питань інформаційного простору. Вона часто виступає спікеркою популярних конференцій щодо дезінформації.

Автор: Ирина Полицкая
Теги: Facebook Работа Новости Техно Техно IT-бизнес
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