Популярный мессенджер Viber добавил в перечень услуг новую оригинальную функцию. Это чат-бот, с помощью которого пользователь сможет создавать напоминания о важных событиях и делах внутри программы.

Как рассказали 24 каналу в пресс-офисе Rakuten Viber в Украине, этот чат-бот получил название "Незабудка".

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Цель

Полезность такого бота-напоминалки очевидна. В Viber также добавили, что каждый день пользователь потребляет около 34 ГБ контента (по данным Калифорнийского университета). Поэтому в таком непрерывном потоке информации сложно запомнить все важные задачи и дела.

Бот "Незабудка" позволяет поставить оповещения о важных событиях, а также оставлять к ним комментарии, выбирать желаемую дату, время и частоту напоминания.

Функция уже есть в открытом доступе, поэтому ею могут воспользоваться все пользователи Viber украинском и русском языках.

Другие полезные функции

Это уже не первая функция Viber, разработанная для систематизации и управления задачами внутри программы. В начале 2020 года Viber запустил функцию "Мои заметки".

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Это специальный раздел в списке чатов, с помощью которого можно создавать списки дел, отмечать, если дело уже решили, а также сохранять отдельные сообщения и документы любого формата и размера. Заметки доступны как в мобильной, так и desktop-версии приложения.