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Виртуальная реальность может искажать воспоминания

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Исследователи обнаружили, почему VR не подходит для обучения / Иллюстративное фото

Японские ученые обнаружили, что при использовании активной VR воспоминания формируются хуже, чем при простом просмотре видеозаписей. Причины этого явления до конца неясны, однако оно может стать серьезным препятствием для широкого использования перспективной технологии.

В последние годы технологии виртуальной реальности развиваются бурными темпами. VR-гарнитуры уже стали привычным явлением, а вскоре им на смену могут прийти легкие и компактные очки. Многие надеются, что технология не только подарит человечеству новые формы развлечений, но и сделает образование более эффективным.

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Однако свежее исследование команды из Технического университета Тоехаси и Токийского университета, о котором рассказывает Eurek Alert, заставляет усомниться в образовательных перспективах VR.

Главная проблема VR

Авторы провели эксперимент, участников которого разделили на две группы. Подопытным из первой предстояло надеть гарнитуру и самостоятельно пройтись по виртуальной картинной галерее. Люди из второй группы смотрели видеозапись такой же прогулки на дисплее – то есть не могли влиять на маршрут.

Затем все участники прошли тест на запоминание увиденного. Те, кто исследовали музей в VR с помощью гарнитуры, справились с ним хуже.

Таким образом, команда впервые обнаружила, что при использовании активной виртуальной реальности визуальные воспоминания формируются хуже. С чем это связано, пока неясно. Возможно, усиленное ощущение погружения перегружает мозг и мешает нормальной работе памяти.

Авторы отмечают, что их открытие следует учитывать при попытках использовать VR в качестве образовательного инструмента.

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Автор: Михаил Года
Теги: Техно Новости Техно Гаджеты
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