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Vivo NEX 3S 5G: представили флагманский смартфон с экраном-водопадом

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Лишь недавно компания Vivo представила новый флагманский смартфон Vivo NEX 4. Уже сейчас производитель выпустил еще один флагман – Vivo NEX 3S 5G. Это обновленная версия прошлогодней модели Vivo NEX 3 5G.

Характеристики

Vivo NEX 3S 5G получил так называемый экран-водопад, выделяющийся загнутыми боковыми частями. Еще одна важная характеристика – наличие топового процессора SoC Snapdragon 865.

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При этом многие характеристики новинка унаследовала в NEX 3S 5G. В частности, это экран-POLED с диагональю 6,89 дюйма и разрешением Full HD+. Фронтальная камера выдвигается, благодаря чему рабочий экран занимает 99,6% передней панели.


Vivo NEX 3S 5G стал обновленной версией Vivo NEX 3 5G

Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп.

Что касается основной камеры, то она имеет 3 модуля:

  • Главный 64-мегапиксельный модуль (f/1.8)
  • 13 Мп шикоркокутний модуль (f/2.2)
  • 13 Мп телефотомодуль (f/2.48)

Vivo NEX 3S 5G работает под управлением операционной системы Android 10 с фирменной оболочкой FuntouchOS 10.


Vivo NEX 3S 5G получил выдвижную селфи-камеру

Цена

Vivo NEX 3S 5G поступит в продажу 14 марта на китайском рынке в двух конфигурациях памяти:

Версия 8/256 ГБ оценена в 719 долларов (почти 18 тысяч гривен)

Модификация 12/256 ГБ стоит 762 доллара (19 тысяч ​гривен).

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Vivo Техно Смартфоны
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