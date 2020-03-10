Vivo NEX 3S 5G: представили флагманский смартфон с экраном-водопадом

Лишь недавно компания Vivo представила новый флагманский смартфон Vivo NEX 4. Уже сейчас производитель выпустил еще один флагман – Vivo NEX 3S 5G. Это обновленная версия прошлогодней модели Vivo NEX 3 5G.

Характеристики

Vivo NEX 3S 5G получил так называемый экран-водопад, выделяющийся загнутыми боковыми частями. Еще одна важная характеристика – наличие топового процессора SoC Snapdragon 865.

К теме: Анонс флагманского смартфона Oppo Find X2: топовый дисплей и мощная камера

При этом многие характеристики новинка унаследовала в NEX 3S 5G. В частности, это экран-POLED с диагональю 6,89 дюйма и разрешением Full HD+. Фронтальная камера выдвигается, благодаря чему рабочий экран занимает 99,6% передней панели.



Vivo NEX 3S 5G стал обновленной версией Vivo NEX 3 5G

Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп.

Что касается основной камеры, то она имеет 3 модуля:

Главный 64-мегапиксельный модуль (f/1.8)

13 Мп шикоркокутний модуль (f/2.2)

13 Мп телефотомодуль (f/2.48)

Vivo NEX 3S 5G работает под управлением операционной системы Android 10 с фирменной оболочкой FuntouchOS 10.



Vivo NEX 3S 5G получил выдвижную селфи-камеру

Цена

Vivo NEX 3S 5G поступит в продажу 14 марта на китайском рынке в двух конфигурациях памяти:

Версия 8/256 ГБ оценена в 719 долларов (почти 18 тысяч гривен)

Модификация 12/256 ГБ стоит 762 доллара (19 тысяч ​гривен).

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно