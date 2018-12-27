Владельцы iPad Pro столкнулись с проблемой

Пользователи планшетов iPad Pro, выпущенных в 2017 году, жалуются, что у них возникла проблема с работой экрана. В частности, на них неожиданно появилось яркое пятно внизу над кнопкой Home.

Об этом пишет pingvin.pro.

Первые жалобы начали поступать еще в апреле, и проблема не решена до сих пор. При чем в последнее время пострадавших становится все больше.

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Пользователи утверждают, что диаметр пятна с нечеткими краями составляет около 2,5 см. Также это пятно подсвечивается ярче, чем остальная часть экрана.

При этом, после обращения пользователей в сервисный центр без проблем им заменили проблемные планшеты на новые экземпляры.

Почему возникла подобная проблема – неизвестно.



Пятно возле кнопки "Домой"

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