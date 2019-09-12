Впервые в истории человечества: в Украине зашифрованные детские рисунки отправят в космос

Впервые на планете Земля более 100 тысяч детских рисунков будут зашифрованы в сигнал и отправлены в космос. Это произойдет на одном из крупнейших объектов космической и спутниковой связи в Украине в городе Золочев.

Об этом сообщает Государственное космическое агентство Украины.

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Событие состоится в субботу, 28 сентября, в 20:00. Государственное космическое агентство проведет кодировку и передачу радиосигнала с детских рисунков на 41 световой год во Вселенную. Пиксели мечты будут находиться в космическом пространстве вечность.



Маршрут детских мечтаний в космосе

"Мы создали специальную программу для преобразования мечтаний в пиксели и их отправки. Провели тестирование оборудования и можем сказать, что раньше отправка такого объема данных за один раз никогда не происходила. Мы уже знаем детальный маршрут, по которому полетят мечты", – рассказал руководитель Национального центра управления и испытаний космических средств Владимир Присяжный.

Сигнал с закодированными рисунками полетит в космос со скоростью почти 3 миллиона метров в секунду и преодолеет расстояние около 4 триллионов километров.

В тот же день в 20:00 в Киеве в небо взлетит световой луч мечтаний – это будет художественная визуализация космического события.

Космическая станция в Золочеве

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