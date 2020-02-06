Все государственные услуги должны оцифровать за три года

В течение следующих трех лет хотят оцифровать все государственные услуги. При этом уже до конца 2020 года должны перевести в электронный формат 50 самых распространенных государственных услуг.

Это пообещал премьер-министр Алексей Гончарук.

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"Наша цель, чтобы вы больше никогда не сталкивались с ситуациями, что кто-то потерял, кто-то украл документы, когда нужно долго искать какие-то бумажки. Все теперь может быть с вами в вашем смартфоне", – добавил премьер.



Правительство обещает оцифровать 100% услуг

По его словам, каждую неделю в приложение будут добавлять новые цифровые решения для граждан. Он также заверил, что функционал документов будет расширен.

Так, по электронным водительским удостоверением можно будет купить билет на самолет.

Цифровое образование

Гончарук признал, что здесь существует серьезный вызов – только 9% украинский пользуются онлайн-услугами.

Проблему премьер видит в низкой цифровой грамотности. Поэтому в течение следующих трех лет правительство планирует научить пользоваться цифровыми услугами как минимум 6 миллионов украинцев. Именно для этого уже был запущен сервис "Дия. Цифровое образование". Больше об услуге – по ссылке.

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