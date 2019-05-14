Выглядит интересно: в сети появились свежие фото iPhone 11 и iPhone Xr 2

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Новые фото iPhone 11 и iPhone Xr 2
Новые фото iPhone 11 и iPhone Xr 2 / Фото из соцсетей

В интернете продолжает появляться новая информация о будущих новинках от Apple – новом флагмане, который может получить название iPhone 11, а также более бюджетной версии iPhone Xr 2.

Очередную порцию информации, а также новые фото обнародовал журналист Марк Гурман.

Что известно о будущих новинках. Новые снимки подтверждают уже имеющуюся информацию о том, что смартфоны получат тройную основную камеру. Она будет расположена в квадратном модуле вместе со вспышкой.

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Lightning-порт в iPhone 11 остался на месте. iPhone Xr 2 получит двойную основную камеру (предыдущая версия имеет одинарную камеру) с объективом в цвет корпуса.

Обе новинки получат процессор A13, построенный по 7-нанометровому техпроцессу. iPhone 11 будет оснащен 4 ГБ оперативной памяти.

Ранее также была информация, что разрешение основного модуля камеры iPhone Xr 2 будет 12 Мп. Смартфон будет оснащен IPS-дисплеем с диагональю 6,1 дюйма.

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Теги: Техно Новости Техно Смартфоны iPhone Xr iPhone Apple
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