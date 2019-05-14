Выглядит интересно: в сети появились свежие фото iPhone 11 и iPhone Xr 2

В интернете продолжает появляться новая информация о будущих новинках от Apple – новом флагмане, который может получить название iPhone 11, а также более бюджетной версии iPhone Xr 2.

Очередную порцию информации, а также новые фото обнародовал журналист Марк Гурман.

Что известно о будущих новинках. Новые снимки подтверждают уже имеющуюся информацию о том, что смартфоны получат тройную основную камеру. Она будет расположена в квадратном модуле вместе со вспышкой.

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Alleged next iPhone case moldings show what we discussed in our story last week in terms of new cameras. 3 on the high end, 2 on the new XR. Plus all models apparently getting a square, at least based on this one mold floating around. https://t.co/BhAFTZZL6u pic.twitter.com/QlNJTsApzX — Mark Gurman (@markgurman) May 13, 2019

Lightning-порт в iPhone 11 остался на месте. iPhone Xr 2 получит двойную основную камеру (предыдущая версия имеет одинарную камеру) с объективом в цвет корпуса.

Обе новинки получат процессор A13, построенный по 7-нанометровому техпроцессу. iPhone 11 будет оснащен 4 ГБ оперативной памяти.

Ранее также была информация, что разрешение основного модуля камеры iPhone Xr 2 будет 12 Мп. Смартфон будет оснащен IPS-дисплеем с диагональю 6,1 дюйма.

And this is the upcoming #iPhoneXR successor! As usual, 360° video + gorgeous 5K renders + dimensions, on behalf of my Friends over @Pricebaba -> https://t.co/M8q60b3rar pic.twitter.com/ZDNus7KLfQ — Steve H.McFly (@OnLeaks) May 8, 2019

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