Пользователи других брендов выбирают смартфон Xiaomi Mi10

Первую партию смартфонов Xiaomi Mi10 распродали всего за минуту, однако на этом достижения флагманской новинки не завершились. Глава отдела компании по связям с общественностью Сюй Цзеюн сообщил, что еще одним рекордом смартфона стал значительный процент покупателей, которые ранее выбирали продукты других брендов.

Что известно о новом достижении смартфона

Интересно: 5 моделей смартфонов до 6 тысяч гривен

По заявлению топ-менеджера, не менее 40% покупателей Xiaomi Mi10, которые оформили предварительный заказ на устройство, ранее пользовались смартфонами других брендов.

Он также отметил, что объем продаж новинки превзошел все ожидания производителя.



Сообщение Сюй Цзеюна в Weibo

У нас внезапно появилось много новых друзей. Те, кто не успел купить Xiaomi Mi 10 подождите немного – производство скоро продолжится. А продажа передовой версии флагмана стартует 18 февраля,

– написал Сюй Цзеюн в социальной сети Weibo.

Что известно о смартфоне

Напомним, что Xiaomi Mi10 оснащен изогнутым 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц и максимальной яркостью 1120 нит. Флагман построен на базе мобильной платформы на Qualcomm Snapdragon 865 и поддерживает стандарт беспроводной связи Wi-Fi 6 с высокой пропускной способностью.

Еще одной особенностью новинки, цена которой стартует с отметки 573 долларов (около 14 000 гривен по курсу по состоянию на 17 февраля 2020 года), стала продвинутая камера с основным сенсором на 108 мегапикселей.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно