"Xiaomi Mi Mix 4 существует": в компании опровергли информацию о снятии смартфона с производства

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Xiaomi Mi Mix 4 все-таки представят
Xiaomi Mi Mix 4 все-таки представят / Фото из открытых источников

Недавно один из топ-менеджеров компании Xiaomi объявил о том, что смартфон Mi Mix 4 так и не доберется до релиза. Однако, его заявление оказалось преждевременным, и в сети появилось официальное опровержение заявления.

Что случилось? В своем новом посте в Weibo Эдвард Бишоп заявил, что его "не так поняли" – он лишь хотел сказать, что не будет комментировать слухи о выходе смартфона, поскольку тот еще не был представлен, передает ithome.com.

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По словам топ-менеджера китайского вендора, "Xiaomi Mi Mix 4 существует". Ранее сообщалось, что одна из китайских компаний подала иск, претендуя на торговую марку Mix – не исключено, что именно это стало причиной задержки анонса устройства.

Основные характеристики смартфона. По слухам, Xiaomi Mi Mix 4 будет оснащен безрамочным дисплеем с частотой обновления 90 Гц, выдвижным селфи-модулем, 108-мегапиксельной основной камерой, процессором Snapdragon 855 Plus, 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 1 ТБ.

Смартфону также приписывают аккумулятор емкостью 4500 мА/ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт.

Дата анонса и цена будущей новинки производителем не объявлены.

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Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Техно Xiaomi Новости Техно Смартфоны
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