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Xiaomi Poco F2: назвали предполагаемую дату релиза смартфона

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Вероятный рендер Xiaomi Poco F2 / Фото из открытых источников

Еще в конце июля в бенчмарке GeekBench засветился неанонсированный смартфон Xiaomi Poco F2. Тогда производитель никак не прокомментировал утечку, однако недавно глава подразделения Pocophone Элвин Тсе опубликовал новую информацию об устройствах компании.

Его пост намекнул пользователям, выход нового устройства в линейке гаджетов бренда уже не за горами.

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Что известно о Xiaomi Poco F2

Ранние утечки прогнозировали выпуск под названием Poco F2 модели Redmi K20 для индийского рынка. Другие источники и вовсе сообщали о возможном закрытии линейки. Ни оди из этих слухов не подтвердился. Более того, глава Pocophone Global прямо намекнул, что торговую марку не стоит списывать со счетов.

Дата предполагаемого анонса Xiaomi Poco F2

В своем Twitter-блоге Элвин Тсе заявил: "Вы услышите больше о Poco в 2020 году". Позже твит удалили, но его скриншоты успели разлететься по сети.


Твит главы піодразделения Pocophone

Не исключено, что новую модель бренда представят уже через несколько месяцев. Впрочем, пока неизвестно, идет ли речь вообще о смартфоне. Остается только ждать первой официальной информации или очередной большой утечки от инсайдеров.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Техно Смартфоны Xiaomi Новости Техно Poco
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