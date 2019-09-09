Xiaomi представила брелок для поиска вещей

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Xiaomi Heli Search Object Finder
Xiaomi Heli Search Object Finder / Фото из свободных источников

Компания Xiaomi анонсировала компактный брелок с функцией поиска. Девайс синхронизируется со смартфоном по Bluetooth, и когда вы забываете какую-то вещь, к которой он прикреплен, сразу присылает сообщение на смартфон.

Что известно о новинке? Как сообщает 4PDA, с помощью Heli Search Object Finder пользователь может буквально "позвонить ключам".

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В аксессуаре установлен миниатюрный динамик. В фирменном приложении есть возможность поиска устройства, к которому прикреплен брелок с помощью отсылки звукового сообщения.

Работает гаджет и в обратном направлении. Если владелец забыл вещь на столе, то при удалении от предмета на смартфон тут же придет сообщение.

Heli Search Object Finder удобен и тем, что при потере любой вещи человек, который ее нашел, может отсканировать расположенный на тыльной стороне корпуса QR-код и найти владельца.

Xiaomi Heli Search Object Finder
Xiaomi Heli Search Object Finder присылает уведомления на смартфон, когда забыли какую-то вещь

Другие функции. Единственная кнопка на устройстве позволяет использовать его и в качестве пульта дистанционного управления смартфоном. Такая функция пригодится, например, для съемке фотографий.

Цена. Стоимость брелока составляет 14 долларов (около 350 гривен) за комплект из трех единиц, то есть один Heli Search Object Finder обойдется чуть более чем в 4,5 доллара (около 115 гривен).

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Теги: Xiaomi Новости Техно Техно Гаджеты
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