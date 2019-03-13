Xiaomi представила роутер за 18 долларов

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Роутер Xiaomi Mi Router 4A
Роутер Xiaomi Mi Router 4A

Китайская компания Xiaomi выпустила новые недорогие роутеры. Они получили название Xiaomi Mi Router 4A и 4A Gigabit. Стоимость новинок стартует от 18 долларов.

Как пишет tehnot.com, новинки работают в двух диапазонах и поддерживают Wi-Fi 5 (802.11ac) с теоретической максимальной скоростью до 1167 Мбит/с.

Mi Router 4 передает 100 Мбит/с на каждый разъем, а Mi Router 4 Gigabit гигабайт в секунду. В компании обещают стабильную работу устройств при подключении к 64 (128 в 4A Gigabit) гаджетов одновременно. При этом речь идет о разной разумной электронике в первую очередь.

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Внешний вид. Новинки доступны только в белом цвете. Каждый имеет по четыре антенны, по два порта LAN и по одному WAN.

Xiaomi Mi Router 4A і 4A Gigabit
Роутеры доступны только в белом цвете

Цена. Mi Router 4A оценен в 18 долларов (чуть меньше 500 гривен). Старшая версия Mi Router 4A Gigabit стоит 25 долларов (675 гривен). Новинка поступит в продажу в Китае 19 марта.

Xiaomi Mi Router 4A і 4A Gigabit.
Продажа начнется 19 марта

 

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Теги: Новости Техно Xiaomi Техно Гаджеты
Источник: 24 Канал
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