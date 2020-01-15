"Убийца" Xiaomi: что известно об амбициозном бренде Realme

Бренд Realme появился в 2018 году, а уже через год он стремительно ворвался в топ мировых производителей смартфонов. За удачное соотношение цена/качество бренд уже называют "убийцей" Xiaomi, ведь, как известно, бюджетность и удачные характеристики – это фишка данной китайской компании.

Что же известно о молодом и перспективном бренде Realme?

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Откуда появился Realme

На самом деле, Realme стоит сравнивать с брендом Redmi, который производитель Xiaomi выпускает как более бюджетную продукцию. Realme тоже является частью другого известного китайского производителя OPPO.

Впервые Realme появился в Китае в 2010 году, тогда он был известен как OPPO Real. Однако, в 2018 компания отделила Realme как отдельный бренд, рассчитанный на пользователей в развивающихся странах, в частности для индийского рынка.

Всего за год смартфоны этого нового бренда начали приобретать бешеную популярность. За первые семь месяцев существования Realme продала 4 миллиона устройств. А уже к концу 2018 года бренд занимал четвертое место на рынке Индии с долей 8%. При этом за 2019 году бренд запустился в Китае, а также на рынках Европы.

Смартфон Realme 3 Pro/superg

В конце 2019 года в Realme заявили, что установили рекорд на рынке. По итогам прошлого года, они сумели отгрузить во всех регионах мира, где продаются смартфоны Realme, более 25 миллионов телефонов. Если сравнить этот показатель с 2018 годом, то рост поставок превысил 500%. Это абсолютный рекорд для рынка смартфонов.

При этом, бренд вышел далеко за пределы Индии. В третьем квартале 2019 года по объему поставок смартфонов Realme заняла 7 место среди всех компаний в мире. Хотя год до того, в третьем квартале 2018 года компания занимала всего 47 место. В четвертом квартале она поднялась на 15 место, а уже во втором квартале 2019 года вошла в десятку самых успешных поставщиков смартфонов.

В чем успех Realme?

Здесь OPPO выбрал такой же подход, как и Xiaomi с Redmi. То есть их продукция - это девайсы (в первую очередь смартфоны) начального и среднего уровня, направленные на молодую аудиторию с акцентом на стиль и технологии.

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Интересно, что многие эксперты считают, что Realme уже является конкурентом своей материнской компании OPPO.

Индийское издание Eoto Tech выделило еще такие преимущества продукции Realme:

Удобный интерфейс ColorOS на Android. Кроме того, в приложениях на этой оболочке нет так много рекламы, как, например, у Xiaomi.



на Android. Кроме того, в приложениях на этой оболочке нет так много рекламы, как, например, у Xiaomi. Качественные, как для бюджетных смартфонов, камеры.



Производительность.



Приятный дизайн смартфонов Realme.



Все эти преимущества наряду с доступной ценой и делают устройства Realme такими популярными.

Смартфон Realme X2 Pro – привлекает внимание дизайн / itzine

Планы на 2020

На этот год планы у Realme не менее амбициозные. Представители бренда уверяют, что они сумеют показать увеличение поставок своих смартфонов более чем на 100% во всем мире. В частности, бренд планирует увеличить поставки мобильных телефонов до 50 миллионов.

Интересно, что исполнительный директор Realme Сюй Ци заявил, что Realme полностью прекратит производство 4G-смартфонов уже в 2020 году и будет выпускать только 5G-смартфоны.

Наушники Realme Buds Air/tech.informator.ua

Также бренд не планирует останавливаться только на производстве смартфонов. Он уже выпускает фирменные беспроводные наушники Realme Buds Air. Известно, что производитель работает над выпуском фитнес-трекера, который уже называют прямым конкурентом Xiaomi Mi Bend, который уже несколько лет является самым популярным нательным девайсом в мире.

Кроме того, Сюй Ци подтвердил планы Realme по выходу на рынок телевизоров и выпуск Realme TV.

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