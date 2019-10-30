Оригинально: Xiaomi выпустила специальную версию смартфона Redmi Note 8 Pro Terminator Edition
Специально к премьере фильма "Терминатор: Темные судьбы" китайский производитель Xiaomi выпустил уникальную версию смартфона Redmi Note 8 Pro. Эта модель называется Terminator Edition и будет доступна на территории Испании.
Как передает Gizmochina, новинка поступит в продажу в версии с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 ГБ.
Читайте также: Обзор Honor 20 Pro: как снимает одна из лучших камер в мире
Чем интересен? Смартфон получил 6,53-дюймовый IPS-дисплей с каплевидным вырезом вверху для селфи-камеры. Работает устройство на базе 8-ядерного процессора Helio G90T. На задней панели размещена камера с 4 модулями 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп.
Причем здесь Терминатор? При покупке Redmi Note 8 Pro Terminator Edition его покупатели смогут украсить свой смартфон особым чехлом и получат эксклюзивный цифровой контент, который будет напоминать легендарную серию фильмов.
Цена. Смартфон Redmi 8 Pro Terminator Edition оценен в 229 евро (6400 гривен). Предложение действует только до 29 октября.
Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно