Оригинально: Xiaomi выпустила специальную версию смартфона Redmi Note 8 Pro Terminator Edition

Специально к премьере фильма "Терминатор: Темные судьбы" китайский производитель Xiaomi выпустил уникальную версию смартфона Redmi Note 8 Pro. Эта модель называется Terminator Edition и будет доступна на территории Испании.

Как передает Gizmochina, новинка поступит в продажу в версии с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 ГБ.

Читайте также: Обзор Honor 20 Pro: как снимает одна из лучших камер в мире

Чем интересен? Смартфон получил 6,53-дюймовый IPS-дисплей с каплевидным вырезом вверху для селфи-камеры. Работает устройство на базе 8-ядерного процессора Helio G90T. На задней панели размещена камера с 4 модулями 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

¡Todo esto puede ser tuyo por comprar un #RedmiNote8Pro en nuestras Mi Stores! Además, en las tiendas de Madrid tenemos entradas para ver #TerminatorDestinoOscuro el 29 de octubre en el Kinépolis de Ciudad de la Imagen. pic.twitter.com/p6vlGz7wJL — Xiaomi España (@XiaomiEspana) October 23, 2019

Причем здесь Терминатор? При покупке Redmi Note 8 Pro Terminator Edition его покупатели смогут украсить свой смартфон особым чехлом и получат эксклюзивный цифровой контент, который будет напоминать легендарную серию фильмов.

Цена. Смартфон Redmi 8 Pro Terminator Edition оценен в 229 евро (6400 гривен). Предложение действует только до 29 октября.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно