Оригинально: Xiaomi выпустила специальную версию смартфона Redmi Note 8 Pro Terminator Edition

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Xiaomi Redmi Note 8 Pro Terminator Editio: характеристики, цена
Смартфон Redmi Note 8 Pro Terminator Edition / gizmochina.com

Специально к премьере фильма "Терминатор: Темные судьбы" китайский производитель Xiaomi выпустил уникальную версию смартфона Redmi Note 8 Pro. Эта модель называется Terminator Edition и будет доступна на территории Испании.

Как передает Gizmochina, новинка поступит в продажу в версии с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 ГБ.

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Чем интересен? Смартфон получил 6,53-дюймовый IPS-дисплей с каплевидным вырезом вверху для селфи-камеры. Работает устройство на базе 8-ядерного процессора Helio G90T. На задней панели размещена камера с 4 модулями 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

Причем здесь Терминатор? При покупке Redmi Note 8 Pro Terminator Edition его покупатели смогут украсить свой смартфон особым чехлом и получат эксклюзивный цифровой контент, который будет напоминать легендарную серию фильмов.

Цена. Смартфон Redmi 8 Pro Terminator Edition оценен в 229 евро (6400 гривен). Предложение действует только до 29 октября.

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Теги: Техно Redmi Xiaomi Новости Техно Смартфоны
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