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YouTube снял монетизацию с роликов популярной стримерши из-за использования "запрещенных" чисел

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Anne Munition / Фото из социальных сетей

Одна из мощных сил YouTube – мониторниг соблюдения прав интеллектуальной собственности. Однако иногда это доходит до абсурда. Так, к примеру, с ролика популярной стримерши в YouTube знали монетизацию из-за нарушения авторских прав на числа.

Что случилось

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О том, что произошло, заявила сама потерпевшая. Довольно популярная стримерша, известная под ником Anne Munition, продемонстрировала в Twitter скриншоты страницы с демонетизацией, на которых четко видно, что она в своем видеопрохождении игры The Witcher 3: Wild Hunt воспользовалась интеллектуальной собственностью компании Fullscreen Inc. на числа 36 и 50.

Как такое может быть – остается загадкой. Однако апелляция, которую Anne Munition подала в ответ, еще не удовлетворена, а все рекламные отчисления из роликов девушки продолжают идти в пользу другой компании.

Другие похожие случаи

Это не первое проявление связанного c интеллектуальной собственностью абсурда в YouTube. Не так давно разработчик игр American McGee лишился рекламных отчислений из-за нарушения авторских прав на игру, которую он сам же и сделал.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Новости Техно Техно Интернет YouTube
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