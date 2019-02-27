Запуск Hyperloop на шаг ближе: во Франции завершают строительство скоростной трассы

Компания Hyperloop Transportation Technologies объявила о том, что завершает строительство полномасштабного трека для вакуумного поезда. Отметим, эту трассу построили во французской Тулузе.

Hyperloop Transportation Technologies на своей странице в Facebook сообщила, что проект в "Аэрокосмической долины" уже находится на завершающей стадии строительства. Представители компании также добавили, что строительство трассы завершат уже в ближайшие недели.

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Что такое Hyperloop? Это проект вакуумного поезда, который впервые был предложен американскими инженерами Джеймсом Пауэллом и Гордоном Дэнби в 2003 году. Впоследствии эту идею поддержал Илон Маск – изобретатель и соучредитель фонда SpaceX.

Система использует магниты и турбины, которые запускают капсулы на магнитной подушке, для движения с огромной скоростью по вакуумным трубам.

Реализацией и развитием транспортной системы занимаются несколько компаний – как независимые, например, Hyperloop One, так и компании самого Маска. Строительством действующих трасс занимается The Boring Company, а SpaceX проводит некоммерческие соревнования между командами из разных организаций и стран, которые разрабатывают капсулы Hyperloop.

Hyperloop в Украине. Отметим, Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что по технологии сверхскоростной поезд Hyperloop может появиться в Украине в ближайшие 5, максимум 10 лет.

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