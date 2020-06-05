Минцифры запустило сайт проекта для IT-рынка – Diia City. Проект является виртуальной платформой, которая дает возможность украинцам и предпринимателям со всего мира быстро реализовывать масштабные и инновационные бизнес идеи без вмешательства государства.

По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Ведорова проект цифровой страны имеет план борьбы с проблемами, распространенными для бизнеса, рейдерством, коррупцией, высокими налогами и оттоком кадров за рубеж.

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Мы создадим комфортную в мире экономическую зону с низкими налогами, легальным трудоустройством, высокими ЗП. Благоприятные условия для стартапов и предпринимателей без вмешательством государства — главный фактор для привлечения инвестиций и создания полезных технологий,

– отметил министр.

Проблемы, которые собирается решить Diia City:​

Отсутствие верховенства права и как следствие коррупция, рейдерство и саботаж

Высокие налоги на начальных этапах бизнеса и сложность и «дороговизна» кредитование

Сложность входа до Первичного публичного предложения (IPO) и незащищенность прав миноритарных акционеров

Отток квалифицированных кадров за границу и устаревшая образование, которое не соответствует потребностям бизнеса

Низкий уровень защищенности интеллектуальной собственности

Принципы и задачи Diia City:

Построение цифрового общества

все услуги G2R и G2B онлайн;

АРИ-government;

цифровая идентификация субъектов и отношений;

единственное онлайн окно для резидентов;

только cashless расчеты.

Прозрачность

публичный онлайн доступ ко всем процессам (кроме тех не нарушающих приватность);

онлайн мониторинг для фискальных и контролирующих органов и других институтов.

Самоуправление

создание среды для принятия решений вместо правил;

инициатива снизу вверх, а не наоборот;

ответственность и непосредственное участие резидентов в организации проекта;

социальная ответственность и за будущее страны.

Инновационность

фокус на инновационных секторах экономики будущего мира.

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Кому это нужно

Проект Diia City ориентирован на украинские и международные IT-компании, инвестиционные фонды, стартапы и образовательные организации.

Проект обещает создать благоприятные условия для развития инновационного и технологического бизнеса, привлечь инвестиции из-за рубежа и будут разрабатываться новейшие конкурентные продукты.

Резидентам обещают

Уникальные цифровые услуги;

Возможность применить английское право и третейский суд Действие City;

Специальные условия валютного регулирования и упрощенный режим валютных расчетов;

Наблюдательный совет по резидентам, профессиональный менеджмент;

Упрощение государственного администрирования и специальный налоговый режим;

"Единое окно" – государственные онлайн-сервисы;

Офис обслуживания резидентов ДС при ГНС Украины;

Современное образование.

Приобщились к созданию проекта Diia City можно по этой ссылке.

Что такое Дія Сити?

Это экономическая модель, на которой будут тестировать упрощенные правила ведения бизнеса. Если модель покажет положительные результаты, она может лечь в основу экономической трансформации всей страны.



Будут тестировать модель IT-компании, а также бизнесы в сфере креативной экономики. Для них введут налоговые льготы, дерегуляцию и специальное административное обслуживание.



Все услуги – начиная с регистрации бизнеса и заканчивая налогами-резиденты "Дія Сіті" смогут получить онлайн. Кроме того, специально для них планируют создать специальное посольство, а также налоговый офис по аналогу с офисом крупных налогоплательщиков. А в будущем – запустить технопарк с инфраструктурой вроде Кремниевой долины.