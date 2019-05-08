Защита от комаров: Xiaomi представила интересный гаджет

Компания Xiaomi выпустила интересный девайс, который будет очень полезен летом. Это фумигатор MiJia Mosquito Repellent, который должен эффективно защищать от комаров.

Как пишет MyDrivers, это уже второе поколение фумигатора, но обновленная версия получила квадратную форму с закругленными краями. Поэтому он хорошо впишется в интерьер вашей квартиры или дома.

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Как работает фумигатор. Нужно вставить пластину с действующим веществом на основе пиретроидов внутрь. Специальный вентилятор обдувает пластину и распыляет вещество в воздух. Одной пластины хватит на 720 часов работы или 90 дней. Устройство работает на батарейках.



В наборе три девайса

Один фумигатор может бороться с комарами на площади 28 квадратных метров. При этом в наборе идут сразу три устройства, поэтому их можно поставить в разных комнатах.

Цена. MiJia Mosquito Repellent уже поступил в продажу. Комплект из трех фумигаторов оценен в 15 долларов (400 гривен).

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