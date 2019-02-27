Зонд сделал "селфи" на поверхности астероида Рюгу

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Селфи Hayabusa 2
Селфи Hayabusa 2 / sciencealert.com

Японский зонд сделал интересное фото с астероида Рюгу. На снимке видны следы от посадки зонда Hayabusa 2, а также его тень. Поэтому этот фото можно считать определенным видом селфи.

Как информирует Science Alert, этот снимок зонд сделал из высоты 25 метров, когда космический корабль улетел от астероида.

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Также внимание ученых привлекла темное пятно. Его происхождение пока не установили. При этом исследователи предполагают, что это могут быть следы от двигателей.

Что известно об этой миссии. Японский космический аппарат сблизился с Рюгу 22 февраля. Он выстрелил по поверхности астероида специальной пулей, в результате чего поднялась пыль и мелкие обломки породы. Далее с помощью специального устройства зонд собрал эти частицы и вернулся на рабочую орбиту.

Зонд зробив «селфі» на поверхні астероїда Рюгу
Новое фото астероида Рюгу

Что такое Рюгу?
Это типичный околоземный астероид диаметром около 900 м. Он имеет вытянутую орбиту, в результате чего во время движения вокруг Солнца пересекает не только орбиту Земли, но и Марса. Его открыли 10 мая 1999 года.

В 2014 году к астроиду отправили аппарат Hayabusa. В июне 2018 зонд вышел на орбиту Рюгу. К 2020 году станция доставит отобранные пробы на Землю.

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Теги: Новости Техно Техно Астероид Космос
Источник: 24 Канал
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