Samsung анонсувала нову версію фірмової прошивки One UI 2

171 Читать новость на русском
Samsung анонсувала нову версію прошивки
Samsung анонсувала нову версію прошивки / unsplash.com

Під час конференції для розробників SDC2019, компанія Samsung анонсувала оновлений інтерфейс фірмової прошивки під назвою One UI 2. Головні зміни торкнулися зовнішнього вигляду.

Що нового? Як пише pingvin.pro, у новій прошивці продовжують розвивати концепцію щодо зручності користування смартфона однією рукою. Нововведення передбачає поділ екрану на верхню частину для споживання контенту і нижню – для взаємодії з ним.

Цікаво: Facebook готує масштабне оновлення дизайну: як виглядає тестовий режим

Також має змінитись форма деяких вікон та з’являться анімовані іконки додатків.

Ще одним нововведенням стане нове вікно вхідного дзвінка і регулювання гучності при відтворенні відео або в іграх. Також виробник додав функцію для незрячих людей – ці користувачі отримуватимуть сповіщення з вібрацією про джерело освітлення.

Нову версія прошивки One UI 2

Нова версія прошивки One UI 2

One UI 2 має базуватися на Android 10. При цьому чи усі пристрої отримають таке оновлення на базі Android 10, поки невідомо.

Наразі нову прошивку тестують на флагманських смартфонах компанії.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Як розводить війська біля Золотого Україна та окупанти: відео, фото
сьогодні
5407
Теги: Техно Новини Техно Samsung Інтернет
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
7 корисних сервісів у Viber
сьогодні 09:07 7 корисних сервісів у Viber
3159
Як зробити зовнішній жорсткий диск та зекономити
сьогодні 08:02 Як зробити зовнішній жорсткий диск та зекономити
Анастасія Можаровська 9152
Огляд Honor 20 Pro: як знімає одна з найкращих камер у світі
29 жовтня 20:04 Огляд Honor 20 Pro: як знімає одна з найкращих камер у світі
Ірина Полицька 3258
Хто такий Білл Гейтс: секрети успіху від засновника Microsoft
28 жовтня 16:02 Хто такий Білл Гейтс: секрети успіху від засновника Microsoft
Марія Бондар 2556
Що таке Root-права та як їх отримати на Android: інструкція
26 жовтня 18:05 Що таке Root-права та як їх отримати на Android: інструкція
13677
Новини
Більше новин
Залиште відгук