Samsung анонсувала нову версію фірмової прошивки One UI 2

Під час конференції для розробників SDC2019, компанія Samsung анонсувала оновлений інтерфейс фірмової прошивки під назвою One UI 2. Головні зміни торкнулися зовнішнього вигляду.

Що нового? Як пише pingvin.pro, у новій прошивці продовжують розвивати концепцію щодо зручності користування смартфона однією рукою. Нововведення передбачає поділ екрану на верхню частину для споживання контенту і нижню – для взаємодії з ним.

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Також має змінитись форма деяких вікон та з’являться анімовані іконки додатків.

Ще одним нововведенням стане нове вікно вхідного дзвінка і регулювання гучності при відтворенні відео або в іграх. Також виробник додав функцію для незрячих людей – ці користувачі отримуватимуть сповіщення з вібрацією про джерело освітлення.

Нова версія прошивки One UI 2

One UI 2 має базуватися на Android 10. При цьому чи усі пристрої отримають таке оновлення на базі Android 10, поки невідомо.

Наразі нову прошивку тестують на флагманських смартфонах компанії.

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