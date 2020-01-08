Показали якісний концепт гнучкого Samsung Galaxy Fold 2: відео

Концептмейкер ConceptCreator і сайт LetsGoDigital представили якісну візуалізацію гнучкого смартфона Samsung Galaxy Fold 2. Його анонс очікується на Galaxy Unpacked 2020 в першій половині лютого.

Раніше у мережі вже з'являлися "живі" фото пристрою, а також інформація про скло Ultra Thin Glass товщиною менше ніж 100 мікрометрів, яке може використовуватися в Galaxy Fold 2 замість пластикового покриття дисплея.

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Нові деталі

З чуток, Samsung Galaxy Fold 2 оснастять 6,7-дюймовим дисплеєм AMOLED, а також невеликим екраном для виведення часу та іншої інформації на зовнішній стороні. Екран смартфона буде складатися по горизонталі, як в Motorola Razr (2019).

Рендер нового смартфона від Samsung:

На тильній стороні також розмістять подвійну камеру з, імовірно, 108-мегапіксельним та телеоб'єктивами. Компанія перегляне механізм шарніра для збільшення його надійності та захисту від зовнішніх впливів, аби уникнути проблем, з якими Samsung стикнулася під час запуску Galaxy Fold.

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