Samsung готується представити нову фірмову оболонку – One UI 2.0

Samsung і надалі планує активно розвивати свою фірмову оболонку One UI. Як повідомляють джерела, разом із релізом операційної системи Android Q на смартфонах Samsung Galaxy дебютує оболонка One UI 2.0, а Samsung Galaxy S11 представлять вже з новим інтерфейсом – One UI 2.1.

Як повідомляє видання SamMobile, подробиць про нововведення в One UI 2.0 небагато.

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Головні особливості One UI 2.0. Джерела повідомляють про поліпшення роботи функції "Цифрове благополуччя", наприклад, користувачі в режимі Focus Mode зможуть виявляти і вимикати найбільш відволікаючі програми.

Також очікується реліз функції "Автоматизація Bixby" на смартфонах Galaxy S9, Galaxy Note 9 та інших пристроях 2018 року.

Дата анонсу One UI 2.0. Нові функції оболонки One UI 2.0 Samsung, без сумніву, покаже на презентації смартфона Galaxy Note 10.

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