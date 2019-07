Samsung готується представити нову фірмову оболонку – One UI 2.0

Samsung готується представити One UI 2.0 / unsplash

Samsung і надалі планує активно розвивати свою фірмову оболонку One UI. Як повідомляють джерела, разом із релізом операційної системи Android Q на смартфонах Samsung Galaxy дебютує оболонка One UI 2.0, а Samsung Galaxy S11 представлять вже з новим інтерфейсом – One UI 2.1.