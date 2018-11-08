Samsung показала свій гнучкий смартфон: фото і відео

Під час конференції розробників компанія Samsung показала технологію гнучких екранів Infinity Flex Display, а також свій прототип гнучкого смартфону.

Про це пише The Verge.

Як можна судити по знімках, цей гнучкий смартфон – це великий пристрій, щось середнє між планшетом та смартфоном, який можна зігнути по середині і скласти вдвоє. Таким чином отримуємо компактний пристрій, що легко поміститься у кишені.

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Із зовнішнього боку бачимо ще однин екран. Ймовірно, його будуть використовувати, коли пристрій складений вдвоє.

При цьому у Samsung запевнили, що обидва екрани будуть стійкими до пошкоджень.

It’s a phone… It’s a tablet… It’s a phone that unfolds into a tablet! #SDC18 pic.twitter.com/FgwpJPjqTn — SAMSUNG DEVELOPERS (@samsung_dev) 7 листопада 2018 р.

Про технічні характеристики майже нічого не повідомили. Відомо хіба, що основний екран у розкладеному вигляді матиме діагональ 7,3 дюйма з роздільною здатністю 1536х2152 пікселів. А розмір меншого дисплея складає 4,58 дюйма з роздільною здатністю 1960х840.

Коли смартфон презентують офіційно – у компанії поки не говорять.

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