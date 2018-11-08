Samsung показала свій гнучкий смартфон: фото і відео

142 Читать новость на русском
Гнучкий смартфон Samsung
Гнучкий смартфон Samsung / Фото з відкритих джерел

Під час конференції розробників компанія Samsung показала технологію гнучких екранів Infinity Flex Display, а також свій прототип гнучкого смартфону.

Про це пише The Verge.

Як можна судити по знімках, цей гнучкий смартфон – це великий пристрій, щось середнє між планшетом та смартфоном, який можна зігнути по середині і скласти вдвоє. Таким чином отримуємо компактний пристрій, що легко поміститься у кишені.

Читайте також: Виглядає неймовірно: китайський виробник представив перший в світі гнучкий смартфон FlexPai

via GIPHY

Із зовнішнього боку бачимо ще однин екран. Ймовірно, його будуть використовувати, коли пристрій складений вдвоє.

При цьому у Samsung запевнили, що обидва екрани будуть стійкими до пошкоджень.

Про технічні характеристики майже нічого не повідомили. Відомо хіба, що основний екран у розкладеному вигляді матиме діагональ 7,3 дюйма з роздільною здатністю 1536х2152 пікселів. А розмір меншого дисплея складає 4,58 дюйма з роздільною здатністю 1960х840.

Коли смартфон презентують офіційно – у компанії поки не говорять.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Samsung Смартфони
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хто такий Женьсюнь Хуан: як емігранту вдалося заснувати велетенську корпорацію NVIDIA
7 листопада 21:31 Хто такий Женьсюнь Хуан: як емігранту вдалося заснувати велетенську корпорацію NVIDIA
Анастасія Можаровська 904
Найкращі смартфони жовтня – рейтинг Техно 24
6 листопада 21:03 Найкращі смартфони жовтня – рейтинг Техно 24
2591
Скільки заробляють топ-менеджери IT в Україні: інфографіка
6 листопада 11:06 Скільки заробляють топ-менеджери IT в Україні: інфографіка
1372
Найкращі ігри жовтня 2018: огляд Red Dead Redemption 2, Call of Duty: Black Ops 4
4 листопада 20:02 Найкращі ігри жовтня 2018: огляд Red Dead Redemption 2, Call of Duty: Black Ops 4
Анастасія Можаровська 1232
Які смартфони Xiaomi мають модуль NFC та чому це потрібно
4 листопада 16:03 Які смартфони Xiaomi мають модуль NFC та чому це потрібно
Блог Медіа 1709
Люди будуть працювати на Марсі і повертатись на Землю – в NASA тестують нову технологію
2 листопада 23:03 Люди будуть працювати на Марсі і повертатись на Землю – в NASA тестують нову технологію
1991
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук