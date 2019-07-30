Samsung представить ексклюзивну версію навушників Galaxy Buds: чим вони особливі

Напередодні анонсу лінійки смартфонів Samsung Galaxy Note 10 в мережі з'явилася інформація щодо ексклюзивної версії навушників Galaxy Buds. На одному із регіональних сайтів південнокорейського вендора опублікували якісні фото новинки.

Що відомо про оновлені навушники? Як повідомляє XDA-Developers, ключовою відмінністю Galaxy Buds від моделі, яка вже перебуває у продажу, стала фірмове градієнтне забарвлення Aura Glow, яке відповідає одному з варіантів корпусу Galaxy Note 10.

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Візуально забарвлення аксесуара змінюється в залежності від освітлення і кута, під яким користувач дивиться на навушники.

Характеристики та ціна. Технічні характеристики, дизайн зарядного чохла і ціна пристрою будуть ідентичні версіями Galaxy Buds, які вже надійшли у продаж.



Samsung Galaxy Buds отримають оновлений дизайн

Дата презентації. Зауважимо, анонс оновленої лінійки смартфонів Samsung Galaxy Note відбудеться 7 серпня.

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