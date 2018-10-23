Samsung представить свій перший ігровий смартфон

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Samsung представить свій перший ігровий смартфон
Samsung представить свій перший ігровий смартфон / Фото з вільних джерел

Компанія Samsung ніколи не прагнула випустити ігровий пристрій. Проте, за наявною інформацією, південнокорейський виробник все ж планує вийти на ринок ігрових смартфонів і вже дуже скоро.

Про це повідомляє Androidinsider.

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Флагмани Samsung створені як для любителів якісних камер, так і для ігроманів, тому у всіх випадках завжди правильним вибором була покупка флагмана серії Galaxy S або Galaxy Note. Однак останнім часом популярність отримали ігрові смартфони.

Так, в квітні цього року Xiaomi випустила смартфон Black Shark, а вже 23 жовтня компанія покаже Black Shark 2 з LED-підсвіткою на торцях. А 10 жовтня представили другу версію ігрового смартфона Razer Phone.

Компанія Huawei, наприклад, почала оснащувати свої смартфони технологією GPU Turbo. Висновок можна зробити один – на ринку є багато цікавих ігрових рішень. Геймерам не потрібні камери і якісний звук в навушниках. Головне – висока продуктивність.

Huawei Mate 20X
Huawei представила свій ігровий смартфон Mate 20X

Відповідно до джерел, Samsung працює не тільки над технологією, яка дозволить впроваджувати фронтальну камеру під дисплей, але ще і над ігровим смартфоном. Журналісти припустили, що, швидше за все, пристрій стане частиною лінійки Galaxy A, буде оснащуватися процесором Snapdragon 845, 8 ГБ оперативної і 64/128/256 ГБ флеш-пам'яті. Пристрій отримає просунуту систему охолодження.

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Швидше за все, вартість смартфона буде нижче вартості флагманських апаратів компанії, так як оснащувати апарат якісною камерою в цьому випадку немає сенсу.

Відзначимо, Samsung може представити пристрій вже в кінці листопада. При цьому таке рішення досить дивне, адже на початку наступного року будуть представлені смартфони на процесорі Snapdragon 855, ігровий апарат Samsung не зможе конкурувати, наприклад, з Galaxy S10.

З іншого боку, не виключено, що ігровий смартфон компанії можуть відразу оснастити процесором Snapdragon 855, так як в листопаді буде представлений ще й складаний Galaxy X, який точно отримає процесор нового покоління. Дивно було б оснащувати в такому випадку ігровий смартфон торішнім процесором.

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Теги: Техно Ігри Смартфони Samsung
Джерело: Техно
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