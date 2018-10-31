Samsung зареєструвала новий бренд дисплеїв для смартфона Galaxy X

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Samsung зареєструвала новий бренд дисплеїв для смартфона Galaxy X
Samsung зареєструвала новий бренд дисплеїв для смартфона Galaxy X / Фото з вільних джерел

Компанія Samsung зареєструвала торгову марку під назвою Samsung Infinity-V в категорії дисплеїв для смартфонів. Експерти вже висунули свої здогадки, що дисплеї Infinity-V використовуватимуть в складних смартфонах Galaxy X, анонс яких очікують вже незабаром.

Про це повідомляє SamMobile.

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Згідно з більш ранніми витоками, в закритому вигляді користувачам буде доступно 4 дюйма дисплея, яких достатньо для виконання базових функцій без відкриття смартфона, таких як пошта та обмін повідомленнями. Окрім того, внутрішні тести шарніра показали, що він може витримати більше 200 тисяч циклів відкриття-закриття.

Сканер відбитків пальців не змогли вбудувати під такий дисплей через технічні складнощі.

Прототип важить більше 200 грамів через дисплей більшого розміру, ніж у будь-якого іншого смартфона на ринку. Тому, заради зменшення ваги виробникові довелося урізати ємність батареї.

Samsung Galaxy X
Концепт гнучкого смартфона Samsung Galaxy X

До слова, Samsung і Google спільно розробляють спеціальну версію Android для складного смартфона.

Перша демонстрація Samsung Galaxy X очікується на конференції для розробників Samsung Developer Conference, яка відбудеться 7 листопада. А офіційний запуск новинки в продаж очікується не раніше другого кварталу 2019 року.

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Теги: Техно Смартфони Samsung
Джерело: Техно
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