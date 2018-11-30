Секрети гри Dark Souls III: для трупів знайшли цікаве застосування

Гра Dark Souls III відрізняється своєю похмурою атмосферою, проте у світі темряви також буде чим зайнятися геймерам. Приміром, у файлах гри вже знаходили натяки на "Королівську битву", а тепер користувачі виявили у грі натяки на цікаву механіку, яку, ймовірно, планували додати у фентезі ще на початку розробки.

Про це повідомляє PCGamesN.

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На основі документів, які Ланс МакДональд знайшов в альфа-версії Dark Souls III, програміст зміг відтворити віддалений контент. Він натрапив на механіку Cult Death: деякі противники вмирають з унікальною анімацією, після чого їх трупи можна тягати за собою. Але не в якості дивовижного аксесуара, а з дуже практичною метою.

За допомогою незвичайного трофея можна приєднатися до "культу": на вибір надано сім різних варіантів на зразок level up та redistribute stats. Вибравши відповідний параметр, можна провести церемонію і знищити останки. Після цього, згідно з файлів, на місці небіжчика повинно з'явитися багаття, яке функціонувало б так, як і ті, що вже існують в грі.

Цікаві особливості Dark Souls III – дивіться відео

"Церемоніальний меч полум'я" – ще один предмет, виявлений Лансом, – дозволяв відкрити дорогу в "світ, поглинений темрявою". Це, ймовірно, створений іншим користувачем PvP-сервер, для відкриття якого необхідно провести обряд з використанням особливого клинка.

На цьому дослідження блогера не закінчуються: незабаром він обіцяє випустити нове відео. Чого-чого, а загадок в Dark Souls III предостатньо.

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