Шахраї використовують пандемію коронавіруса для зараження Android-смартфонів

Під час пандемії Covid-19 з ризиком "підчепити" вірус стикаються не лише власники смартфонів, але й самі ґаджети. Так фахівці з кібербезпеки виявили модифіковану версію банківського Android-трояна Ginp, раніше поміченого в підробці текстових повідомлень. Тепер же шкідливе ПЗ отримало нову функцію для крадіжки грошей з рахунків користувачів, прикриваючись "турботою" про їхнє здоров'я.

Важливо Кіберполіція видалила 80 фейків про коронавірус із мережі: деталі

Що робить вірус

Троян, який розповсюджується за допомогою сторонніх додатків, відкриває на зараженому пристрої веб-сторінку під назвою Coronavirus Finder, яка повідомляє, що поблизу нібито є носії коронавірусу.

Щоб встановити їх "точне місцеперебування", користувачеві пропонується заплатити 0,75 євро. У разі згоди на екрані з'являється форма для введення платіжної інформації – при цьому гроші з рахунку не знімав, але реквізити карти потрапляють в руки кібершахраїв.

Як боротися з шкідливою програмою

Щоб уникнути зараження смартфона експерти рекомендують завантажувати додатки тільки з офіційних джерел і не переходити за підозрілими посиланнями, а також не вводити на сумнівних сайтах конфіденційну інформацію, таку як паролі або дані банківської картки.

Фахівці зазначають, що користувачам смартфонів слід бути особливо пильними в цей час, тому виринаючі вікна, незнайомі веб-сторінки і спонтанні повідомлення про коронавірус завжди слід розглядати скептично.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно