24 Канал Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Шахраї використовують пандемію коронавіруса для зараження Android-смартфонів

-
Ілюстративне фото / nationalcybersecurity

Під час пандемії Covid-19 з ризиком "підчепити" вірус стикаються не лише власники смартфонів, але й самі ґаджети. Так фахівці з кібербезпеки виявили модифіковану версію банківського Android-трояна Ginp, раніше поміченого в підробці текстових повідомлень. Тепер же шкідливе ПЗ отримало нову функцію для крадіжки грошей з рахунків користувачів, прикриваючись "турботою" про їхнє здоров'я.

Важливо Кіберполіція видалила 80 фейків про коронавірус із мережі: деталі

Що робить вірус

Троян, який розповсюджується за допомогою сторонніх додатків, відкриває на зараженому пристрої веб-сторінку під назвою Coronavirus Finder, яка повідомляє, що поблизу нібито є носії коронавірусу.

Щоб встановити їх "точне місцеперебування", користувачеві пропонується заплатити 0,75 євро. У разі згоди на екрані з'являється форма для введення платіжної інформації – при цьому гроші з рахунку не знімав, але реквізити карти потрапляють в руки кібершахраїв.

Як боротися з шкідливою програмою

Щоб уникнути зараження смартфона експерти рекомендують завантажувати додатки тільки з офіційних джерел і не переходити за підозрілими посиланнями, а також не вводити на сумнівних сайтах конфіденційну інформацію, таку як паролі або дані банківської картки.

Фахівці зазначають, що користувачам смартфонів слід бути особливо пильними в цей час, тому виринаючі вікна, незнайомі веб-сторінки і спонтанні повідомлення про коронавірус завжди слід розглядати скептично.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Метро у Києві буде закритим щонайменше до 3 квітня, але це можуть продовжити , – Кличко
сьогодні
Автор: Михайло Года
Теги: Коронавірус Covid-19 Android Новини Техно Техно Смартфони
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
22 березня 21:31 Чим протирати смартфон від мікробів: важливі поради
Ірина Полицька
22 березня 18:05 Коронавірус в Україні: чат-боти для діагностики та ґаджети для захисту
Михайло Года
22 березня 13:04 Криза через коронавірус: наскільки вплине на IT-галузь та чи спровокує звільнення
Ірина Полицька
21 березня 22:09 Карантин в Україні 2020: як працювати вдома і не втратити продуктивність
Ірина Полицька
20 березня 21:09 5 корисних функцій Viber, про які ви могли не знати
Ірина Полицька
Новини
Більше новин
Залиште відгук