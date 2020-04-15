Шалений попит на Amazon: статки Джефа Безоса зросли на 6,4 мільярда доларів

Компанія Amazon в період пандемії переживає розквіт. Ціна на її акції суттєво підскочила й досягла свого історичного максимуму. Відтак статки її власника та найбагатшої людини світу Джефа Безоса зросли на 6,4 мільярда доларів.

За добу капітал мільярдера збільшився аж на 5%, про що свідчить рейтинг Forbes Real-Time, який оновлюється в режимі реального часу.

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Варто зазначити, що у вівторок акцій компанії Amazon зросли в ціні на 5,3% й сягнули рекордного рівня.

В чому причина зростання акцій

Цікаво, що запорукою росту фінансового зростання акцій Amazon віднедавна став запроваджений у багатьох країнах світу карантин. Річ у тім, що це призвело до суттєвого зростання попиту на послуги Amazon, позаяк більшість магазинів закриті.

Бізнес Amazon розгортається не лише в інтернеті, компанія надає свою платформу і мережу доставки іншим продавцям як маркетплейс. Саме це – те що потрібно малому та середньому бізнесу, який в умовах карантину перейшов в онлайн.

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Цікаво й те, що Amazon — одна з 28 компаній, яким вдалося повернутися до зростання під час пандемії. Інший успішний приклад — стримінговий сервіс Netflix.

Справи Amazon йдуть настільки добре, що попри зростаюче в США безробіття компанія Безоса має намір найняти на роботу понад 75 тисяч нових працівників. Це в додаток до понад 100 тисяч працівників, які компанія найняла на роботу протягом минулого місяця.

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