24 Канал Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Шалений попит на Amazon: статки Джефа Безоса зросли на 6,4 мільярда доларів

- Читать новость на русском
Джеф Безос / Flikr

Компанія Amazon в період пандемії переживає розквіт. Ціна на її акції суттєво підскочила й досягла свого історичного максимуму. Відтак статки її власника та найбагатшої людини світу Джефа Безоса зросли на 6,4 мільярда доларів.

За добу капітал мільярдера збільшився аж на 5%, про що свідчить рейтинг Forbes Real-Time, який оновлюється в режимі реального часу.

Цікаво Акції Amazon вигідно купувати навіть під час кризи на фондових ринках: думка інвестора

Варто зазначити, що у вівторок акцій компанії Amazon зросли в ціні на 5,3% й сягнули рекордного рівня.

В чому причина зростання акцій

Цікаво, що запорукою росту фінансового зростання акцій Amazon віднедавна став запроваджений у багатьох країнах світу карантин. Річ у тім, що це призвело до суттєвого зростання попиту на послуги Amazon, позаяк більшість магазинів закриті.

Бізнес Amazon розгортається не лише в інтернеті, компанія надає свою платформу і мережу доставки іншим продавцям як маркетплейс. Саме це – те що потрібно малому та середньому бізнесу, який в умовах карантину перейшов в онлайн.

Дізнайтесь більше Хто такий Джефф Безос: біографія та секрети успіху засновника Amazon

Цікаво й те, що Amazon — одна з 28 компаній, яким вдалося повернутися до зростання під час пандемії. Інший успішний приклад — стримінговий сервіс Netflix.

Справи Amazon йдуть настільки добре, що попри зростаюче в США безробіття компанія Безоса має намір найняти на роботу понад 75 тисяч нових працівників. Це в додаток до понад 100 тисяч працівників, які компанія найняла на роботу протягом минулого місяця.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Автор: Михайло Года
Теги: Гроші Amazon Джефф Безос Новини Техно Техно IT-бізнес
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 09:00 Новий смарт-годинник Apple Watch 6 піклуватиметься про психічне здоров'я користувача
Ґаджети 88
сьогодні , 14:02 Zoom – зручний додаток для відеоконференцій: як працює і де завантажити програму
Ґаджети 47390
сьогодні , 10:24 Поширення коронавірусу у світі – захворіло вже понад 2 мільйони людей: карта онлайн
Лікування 604417
сьогодні , 06:00 Новини про коронавірус 14 квітня: у світі майже 2 мільйони інфікованих
Новини України 27450
сьогодні , 10:08 Дякуємо працівникам служб доставки, пакувальникам та кур'єрам – Google підготувала новий дудл
Інтернет 68
сьогодні , 13:17 Коронавірус в Україні: статистика та кількість заражених
Лікування 259867
сьогодні , 12:03 Apple інформуватиме державні органи про дотримання самоізоляції на основі даних Apple Maps
Інтернет 190
сьогодні , 15:45 Великдень-2020: як у храмах освячуватимуть пасхальні страви
Новини України 31513
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 14:02 Zoom – зручний додаток для відеоконференцій: як працює і де завантажити програму
Михайло Года
14 квітня 21:10 Чим протирати смартфон від мікробів: важливі поради
Ірина Полицька
12 квітня 22:04 Чи взяли б вас на Міжнародну космічну станцію – тест
Михайло Года
12 квітня 20:05 Цікаві факти про МКС: як створювали дослідницький бастіон людства у космосі
Михайло Года
11 квітня 22:02 Де замовляти їжу онлайн: підбірка інтернет-магазинів продуктів в Україні
Ірина Полицька

Новини
Більше новин